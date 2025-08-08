clear sky
33°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧЕТИРИ НАМИРНИЦЕ КОЈЕ ТРУЈУ ВАША ЦРЕВА! Откријте шта успорава пробаву, изазива гасове и упале ПРЕСТАНИТЕ да их једете и решили сте проблем!

08.08.2025. 18:11 18:19
Пише:
Дневник
Извор:
Story.hr/Stil
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Откријте које четири намирнице највише штете цревима, изазивају упале, гасове и надутост, и научите како да их замените здравијим алтернативама.

Црева су један од најважнијих, али и најосетљивијих органа у људском телу. Задужена су, не само за пробаву хране, већ и за апсорпцију храњивих материја, регулацију имунитета, па чак и расположења.

Кад их преоптеретимо тешком, лоше комбинованом или неправилно припремљеном храном, можемо изазвати низ непријатних симптома – од надутости и гасова, до хроничног умора, проблема с кожом и поремећаја пробаве.

Многи се питају шта би требало да једу, а шта да избегавају, али постоје четири намирнице које бисмо свакако требали да избацимо из исхране ако желимо да имамо дуг, здрав и уравнотежен живот.

У наставку представљамо четири врсте намирница које стручњаци често издвајају као "токсичне" за здравље црева, јер их организам тешко вари, изазивају упалне процесе и нарушавају функцију пробавног система.

1. Пржена и масна храна – напад на ензиме и слузокожу црева

Храна пржена у дубоком уљу, као и јела богата засићеним и транс-мастима (попут помфрита, пита, крофни, масног меса), представљају озбиљан изазов за пробавни систем.

da
Фото: freepik, ilustracija

Проблеми које изазивају:

           успорена перистатика црева

           надутост и осећај тежине у желуцу

           повећана киселина и горушица

           хроничне упале црева (посебно код особа са синдромом иритабилног црева или гастритисом)

Зашто су проблем?

Засићене масти мењају цревну микрофлору, смањују број корисних бактерија и подстичу размножавање штетних врста које изазивају упале и надражују слузницу.

Алтернатива:

Уместо пржења – бирајте печење у рерни без пуно уља, грил или кување на пари.

2. Млечни производи – тихи непријатељ за многе одрасле

Иако су млеко и млечни производи традиционално извор калцијума и протеина, многи одрасли људи имају смањену активност ензима лактазе, што отежава пробаву лактозе (млечног шећера).

Најпроблематичнији производи:

           млеко

           павлака

           јогурт (осим пробиотичког)

           сладолед и сиреви с високим уделом лактозе

Типични симптоми нетолеранције:

Гасови, дијареја, грчеви, надутост непосредно након конзумирања.

Зашто су проблем?

Несварена лактоза ферментише се у цревима под утицајем бактерија, што узрокује гасове, болове и нарушава микрофлору.

Алтернатива:

Биљна млека (бадемово, овсено, пиринчано), грчки јогурт с пробиотицима или млечни производи без лактозе.

3. Поврће богато влакнима и махунарке – здрави, али често претешки за црева

Звучи парадоксално – влакна су добра за пробаву, али њихов вишак, посебно из сировог поврћа, може бити превелико оптерећење за црева.

Намирнице које најчешће стварају проблеме (ако се конзумирају сирове или у великим количинама):

           купус, броколи, карфиол

           пасуљ, леблебија, сочиво

           црвени и биели лук

           јабуке, крушке (богате фруктозом и пектином)

Зашто су проблем?

Садрже ФОДМАП угљенехидрате које црева тешко варе и који лако ферментирају – изазивајући гасове, надутост и нелагоду.

Алтернатива:

Кувајте или бланширајте поврће како бисте омекшали влакна и смањили ферментацију. Махунарке уводите постепено и у малим количинама, уз зачине попут кима или ђумбира који олакшавају пробаву.

4. Зачињена храна – узрок иритације и убрзаног пражњења

Љубитељи љутог често не повезују зачине с пробавним сметњама, али чили, бибер, сенф и слични јаки зачини могу озбиљно надражити слузокожу желуца и танког црева.

Могуће посљедице:

           горушица

           дијареја

           болови у стомаку након јела

           поремећај микрофлоре и перистатике

Зашто су проблем?

Капсаицин из љутих паприка убрзава рад црева, омета апсорпцију храњивих материја и код осетљивих особа може да изазове дијареју или чак хронични гастритис.

Алтернатива:

Користите благе зачине као што су босиљак, оригано, куркума или коморач – они умирују пробавни систем и подстичу здраву пробаву.

надимање здраво храна
Извор:
Story.hr/Stil
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај