ЧУДЕСНА МОЋ АЛОЕ ВЕРЕ Ево како је спасила живот АЛЕКСАНДРУ МАКЕДОНСКОМ
Постоје легенде које биљци алое вери приписују готово чудесну моћ. Према предању, ова биљка није само лечила ране и тешке болести, већ је једном приликом спасила и сам живот Александру Великом.
Као природни еликсир, алоја је вековима била на гласу међу војсковођама, исцелитељима и мудрацима, а њена лековита својства ушла су у митове који су се преносили с колена на колено. Управо један такав мит повезује највећег освајача античког света са овом необичном биљком, симболом снаге, обнове и бесмртности.
Током опсаде Газе, 330 године п.н.е, војсковођа Александар Македонски је био тешко рањен стрелом.
У наставку путовања кроз Египат и Либију, стање му се знатно погоршало. Рана се инфицирала и ужасно га је болела.
На путу према Персији, Александар Велики је застао у оази Сива. У оазу је убрзо стигао и свештеник кога је послао Александров учитељ Аристотел. Свештеник је са собом носио гел алое вере са острва Сокотра у Јемену. Применом ове чудотворне биљке, рана је убрзо потпуно зацелила.
Легенда даље каже како је Аристотел саветовао Александру да крене у експедицију и освоји острво Сокотра у Арапском мору. Како је острво у то време било расадник алое вере, чувени војсковођа је тако могао да обезбеди довољну залиху ове чудесне биљке за целу војску.
Људи су зато, касније, веровали да је управо алое вера учинила војску Александра Великог непобедивом.