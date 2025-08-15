ДРЖИ РЕКОРД ЗА НАЈВЕЋИ ПЕНИС НА СВЕТУ, АЛИ МУ НИЈЕ ЛАКО Ова титула му донела више невоља него славе! ЕВО ШТА МУ СЕ ДОГОДИЛО ЗБОГ ВЕЛИЧИНЕ
Иако је његов полни орган проглашен за „највећи медицински доказани пенис на свету“, чини се да му је та титула у живот донела само несрећу.
Мет Бар често доспева у наслове захваљујући свом прилично великом полном органу – који је независно измерен и показао импресивних 37 центиметара (14,5 инча).
Четрдесетједногодишњак је недавно остао у „агонији“ од бола и са руком у завојима након што се оклизнуо и пао под тушем, поломивши руку.
- То је била веома непријатна незгода. Један од проблема када сте толико велики, нарочито под тушевима с топлом водом, јесте што ми није баш лако да видим своја стопала. Посебно када се крећем пребрзо, то дефинитивно може да утиче и на моју равнотежу. Док сам журио да се спремим за посао, нисам видео вишак гела за туширање у кади, јер је мој пенис био једино што ми је било у видном пољу. Оклизнуо сам се, што је довело до тога да потпуно испаднем из каде наглавачке и ударим раме о тврди под. Завршио сам са два прелома - рекао је овај ИТ стручњак из Лондона.
Мет, који је недавно имао гипсани одливак свог полног органа изложен у Фалолошком музеју на Исланду, каже да ово није први пут да му се нешто слично догодило.
- Раније сам имао сличне ситуације или мање падове, али никада ништа овако озбиљно. Обично се то дешавало када сам имао партнерку са собом под тушем. Одувек сам био нервозан када је реч о јавним тушевима због реакција које добијам, али сада се помало плашим и оних приватних. Схватио сам да морам да се туширам спорије. Купио сам и гумену простирку за каду, тако да, иако ми пенис можда заклања поглед, мања је вероватноћа да ћу изгубити ослонац. Ово је само једна од многих ситница о којима нико не размишља када је реч о абнормалном телу. Иако сам природно неспретан, не помаже ни то што имам другачију анатомију од већине – посебно када је она толико велика - каже Мет.
Мет, који се сада опоравио од повреда, планирао је да оде на кратко летовање на мору.
Међутим, промена плана можда и није тако лоша ствар.
- Недавно ми се догодило да сам носио оно што сам мислио да је релативно широк шорц. На крају ми се оцртавало превише чим се поквасио. Други пут сам био у одмаралишту, носио сам таман шорц за купање са припијеним подшорцем, за које сам мислио да све покривају. Након што сам пливао, материјал се превише приљубио уз тело, па ме је један од менаџера замолио да напустим базен. То значи да не идем на стандардне пакет аранжмане или у базене хотела са all-inclusive услугом, али ми је помогло да потражим мирнија места. У суштини, није то баш неки велики проблем. Само још једна ствар коју не могу да радим - прича Мет
Проблеми у љубавном животу
Метова величина пениса била је и разлог због којег се недавно растао са девојком након само два месеца везе.
- Прошло је само две недеље од раскида, али то је врло фрустрирајуће. Тешко је напредовати у вези када нисмо физички компатибилни. Наш раскид није био искључиво због величине пениса, сигурно је било и других проблема, али ја не могу да имам нормалан се*суални живот. Било ми је тешко да изгубим невиност. То ме чини тужним и потиштеним. Људи желе да пробају само због фактора новитета и нису заинтересовани да започну праву везу са мном.
Мет је истраживао операцију за своје стање, познату као редукциона корпопластика, којом се смањује величина пениса, а може да кошта и до 15.000 фунти.
- Постоји једно питање које ми сви постављају: зашто једноставно не одем на операцију? Гледајте, да је јефтинија и да је доказано да би успела, оперисао бих се већ сада. Ако се у будућности будем осећао спремно и упознам праву особу, можда ћу то размотрити. За сада, невољно остајем са пенисом.
ПрваТВ