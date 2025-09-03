ЕВО КАКО ОБИМ ВРАТА УТИЧЕ НА ВАШЕ ЗДРАВЉЕ Може довести до дијабетеса и слепила! У овим тренуцима се треба забринути

Људи који имају дебљи врат у односу на величину свог тела вероватније ће се суочити с опасним здравственим проблемима, рекли су лекари са Универзитета Кингстон. То је зато што ширина врата може да открије где се маст скрива у горњем делу тела.

- Та маст око горњег дела тела ослобађа масне киселине у крв, које могу да ометају начин на који тело регулише холестерол, шећер у крви и срчани ритам - рекли су др Ахмед Елбедиви и др Надин Вехида, виши предавачи биохемије и молекуларне биологије, пише Сан.

- У суштини, обим врата служи као показатељ висцералне масти - штетне масти која обавија ваше органе - написали су у тексту за The Conversation.

Особе са дебљим вратовима показују повећане стопе неколико срчаних болести, укључујући висок крвни притисак, атријалну фибрилацију и срчану инсуфицијенцију. Навели су да је веза између дебелог врата и атријалне фибрилације један од највећих разлога за забринутост.

Она изазива неправилан рад срца и слаб проток крви, што може да доведе до стварања угрушака и можданог удара. Временом, овај електрични дисбаланс може довести срце до отказивања.

Величина врата такође је повезана са коронарном болешћу срца, код које долази до сужавања артерија и смањеног дотока кисеоника до срца. Али није само срце угрожено. Људи са дебљим вратовима имају већи ризик од развоја дијабетеса типа 2, који може изазвати трајна оштећења – од слепила до ампутација.

Стручњаци су такође навели да постоји веза и са поремећајима спавања.

Масиван врат повезује се са опструктивном апнејом у сну, стањем у којем долази до прекида дисања током ноћи. То оставља оболеле озбиљно исцрпљенима и ставља додатни притисак на срце. Такође повећава ризик од саобраћајних несрећа изазваних умором.

Како измерити обим врата

Да бисте измерили обим врата, узмите кројачки метар и обмотајте га око најужег дела врата, водећи рачуна да метар буде затегнут, али не превише стегнут.

Стручњаци упозоравају да обим од 43 цм или више код мушкараца и 36 цм или више код жена, повећава ризик од озбиљних здравствених проблема. Можда најизненађујуће је то што се ови ризици јављају чак и код особа са нормалним БМИ-јем.

Можете да имате здраву телесну тежину према традиционалним мерилима, а и даље бити изложени повећаним здравственим ризицима због обима врата. За сваки додатни центиметар обима врата изнад ових прагова, стопе смртности и хоспитализације се повећавају - рекли су лекари.

Ево како довести врат у ред

- Ако вам је обим врата изнад ових граница, нема разлога за панику, али свакако је важно да то схватите озбиљно - рекли су др Ахмед и др Надине.

Величина врата је само један део ваше укупне здравствене слике, али је важан показатељ који се често занемарује. Добра вест је да се обим врата може смањити уз мало вежбе, квалитетан сан и здраву исхрану.

- Кардио вежбе и тренинзи снаге могу помоћи у смањењу масти у горњем делу тела - кажу стручњаци.

Квалитетан сан подржава регулацију метаболизма и опоравак. Избалансирана исхрана богата махунаркама, воћем и поврћем обезбеђује важне нутријенте без вишка калорија.

У времену када стално тражимо боље начине да предвидимо и спречимо болести, ваш врат може бити најједноставнији траг.

- Ваш врат можда открива више о вашем здрављу него што мислите и вреди обратити пажњу - рекао је лекар.