ЈОШ ЈЕДНА ЕВРОПСКА ЗЕМЉА ОДОБРИЛА УПОТРЕБУ МЕДИЦИНСКОГ КАНАБИСА Искључиво у болницама, неће га бити у апотекама
Употреба ће бити ограничена искључиво на болнице и он неће бити доступан у апотекама.
Влада Шпаније одобрила је декрет којим медицински канабис може да се користи у болницама и који ће преписивати искључиво специјалисти, за одређене болести за које други лекови нису ефикасни.
Декретом нису наведене болести за које може да се користи, већ ће одобрене клиничке индикације, дозирање и начин употребе дефинисати Шпанска агенција за лекове и медицинске производе (АЕМПС) у року од три месеца.
Медицински канабис је научно доказано ефикасан код мултипле склерозе, тешких облика епилепсије, мучнине и повраћања изазваних хемотерапијом, као и хроничног бола који не може да се контролише другим лековима.
Карола Перес, председница Шпанског опсерваторијума за медицински канабис, сматра да декрет отвара могућност проширења индикација на болести као што су ендометриоза и фибромиалгија, али упозорава да лекари још нису довољно обучени и да постоји ризик да ће болничке лабораторије бити загушене због велике потражње.