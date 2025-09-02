ЛЕК КОЈИ ПИЈУ МИЛИОНИ МОЖЕ БИТИ ОПАСАН! Ново истраживање показује да нису корисни, а ЖЕНАМА могу чак и да штете
Бета блокатори су стандардни третман за низ срчаних обољења, укључујући и срчани удар, више од 40 година.
Међутим, они не пружају никакву клиничку корист пацијентима који су имали инфаркт миокарда са очуваном функцијом срца, показује ново и шокантно истраживање у оквиру студије "REBOOT trial".
Истраживање, које је предводио Валентин Фастер, председник Кардиоваскуларне болнице Маунт Синај и генерални директор шпанског Националног центра за кардиоваскуларна истраживања (CNIC), објављено је на сусрету Европског друштва кардиолога у Мадриду и у New England Journal of Medicine.
Осим тога, подстудија у оквиру студије REBOOT, показује да су жене које користе бета блокаторе имале већи ризик од смрти, срчаног удара или хоспитализације због срчане инсуфицијенције у поређењу са женама које нису примале лек. Код мушкараца овај ризик није био повећан, наводи ScienceDaily.
"Студија ће преобликовати све међународне клиничке смернице. Она се придружује другим претходним значајним студијама које су водили ЦНИЦ и болнице Маунт Синај, које су већ трансформисале неке глобалне приступе кардиоваскуларним болестима", рекао је др Фустер.
Иако се генерално сматрају безбедним, бета блокатори могу изазвати нежељене ефекте као што су умор, брадикардија (низак број откуцаја срца) и сексуална дисфункција. Више од 40 година, бета блокатори су прописивани као стандардни третман након срчаног удара, али њихова корист у контексту модерних третмана није била доказана.
Истраживачи су у студију укључили 8.505 пацијената у 109 болница у Шпанији и Италији. Учесници су насумично распоређени да примају или не примају бета блокаторе након отпуштања из болнице. Сви остали пацијенти су добили тренутну стандардну негу и праћени су у просеку скоро четири године. Резултати нису показали значајне разлике између две групе у стопама смрти, поновног срчаног удара или хоспитализације због срчане инсуфицијенције.
REBOOT анализа је открила да су жене третиране бета блокаторима имале више нежељених дејстава.
"Бета блокатори су рано додати стандардном лечењу јер су значајно смањили смртност у то време. Њихове користи су биле повезане са смањеном потражњом за кисеоником у срцу и превенцијом аритмија. Али терапије су се развиле. Данас се зачепљене коронарне артерије брзо и систематски поново отварају, драстично смањујући ризик од озбиљних компликација као што су аритмије. У овом новом контексту – где је степен оштећења срца мањи – потреба за бета блокаторима је нејасна. Иако често тестирамо нове лекове, много је ређе ригорозно преиспитивати континуирану потребу за старијим третманима", рекао је др Борха Ибањез, главни аутор студије и научни директор CNIC.