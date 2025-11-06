ЛЕВА ИЛИ ДЕСНА РУКА? Која вредност притиска заправо показује стање вашег срца РАЗЛИКА У ПРИТИСКУ МОЖЕ БИТИ ЗНАК ЗА УЗБУНУ
Зашто крвни притисак показује различите вредности на обе руке – и која је заправо тачна?
Следећи пут када узмете апарат за притисак, сетите се да једна рука може открити оно што друга скрива.
Измерили сте крвни притисак на обе руке и вредности које сте очитали се разликују. Која рука је заправо тачна и како ћете то знати?
Разлика у крвном притиску између леве и десне руке није случајност. Она може бити сигнал за Ваше срце и крвне судове – и зато је важно знати коју вредност треба узети као меродавну.
Зашто се вредности разликују?
Крвни притисак се често мери на једној руци, али истраживања показују да разлика између леве и десне руке може бити и до 10 mmHg. Разлог лежи у структури и еластичности крвних судова – понекад једна артерија има благо сужење или другачији проток, што мења резултат.
Која рука је тачна?
Медицински савет је јасан: увек мерите крвни притисак на обе руке. Ако је разлика мања од 10 mmHg – можете користити било коју вредност. Ако је разлика већа од 10 mmHg – увек се узима виша вредност као релевантна, јер она боље одражава оптерећење срца.
Када треба да се забринете?
Стална разлика преко 15 mmHg може указивати на сужење артерија, ризик од срчаних болести или проблема са циркулацијом. У том случају, најбоље је да се обратите лекару и урадите додатне анализе.
Како да мерите правилно?
Седите мирно, наслоњени, са стопалима на поду.
Обе руке треба да буду опуштене и у висини срца.
Измерите на обе руке, затим наставите да пратите вредности на руци која показује виши притисак.
Замислите да на левој руци имате 120/80, а на десној 135/85. Ако наставите да пратите само нижу вредност, можете стећи лажну слику да је све у реду. Али ако пратите вишу вредност – добијате реалну слику о оптерећењу срца и можете реаговати на време.
Закључак
Разлика у крвном притиску између леве и десне руке није само техничка ситница – она може бити рани знак проблема са крвним судовима. Зато мерите на обе руке, пратите вишу вредност и не игноришите разлике које се понављају.