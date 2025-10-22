МАЈА ВОЛК ОТКРИВА РЕЦЕПТ ЗА ЖИВОТНУ СНАГУ! Овај сок пије свако јутро и тврди: „Здрава сам као дрен!“
Сок за јачање имунитета по рецепту Маје Волк спрема се веома једноставно.
Маја Волк годинама уназад што у својим књигама, што на друштвеним мрежама, објављује рецепте за за здраве напитке који помажу у јачању имунитета и подизању енергије.
Често је тврдила да је уз помоћ сирове хране успела да излечи тешку болест са којом се сусрела. Пре неког времена оформила је школу здравља коју води у Бабама, где са полазницима разговара, даје им савете, али их и учи како да сами припреме разне здраве оброке.
Једном приликом поделила је рецепт за сок за дизање имунитета.
- Све што је природа изнедрила је добро, ал ништа без зеленила – нагласила је професорка у пензији, па додала:
- Мој омиљени зелени смути правим на следећи начин: прво исцедим гране целера и сок ставим у блендер, па додам сво зеленило из баште – коприву, маслачак, детелину, рузмарин, лишће дуда, лишће брезе, дивље зеље, цветић Дан и ноћ. Уз то иде велико парче ђумбира, банана, цео лимун, и још понешто, на пример јагоде и боровнице. Напитак је густ и моћан, а ја одмах попијем пола литре.
- Ко нема башту, нека измикса банану, лимун и пола блендера беби спанаћа са мало воде и ђумбира – поручила је Маја Волк, која зелени смути пије у јутарњим часовима.
