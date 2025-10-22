overcast clouds
19°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЈА ВОЛК ОТКРИВА РЕЦЕПТ ЗА ЖИВОТНУ СНАГУ! Овај сок пије свако јутро и тврди: „Здрава сам као дрен!“

22.10.2025. 16:23 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
Stil.Kurir/Hello
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/Nova TV

Сок за јачање имунитета по рецепту Маје Волк спрема се веома једноставно.

Маја Волк годинама уназад што у својим књигама, што на друштвеним мрежама, објављује рецепте за за здраве напитке који помажу у јачању имунитета и подизању енергије.

Често је тврдила да је уз помоћ сирове хране успела да излечи тешку болест са којом се сусрела. Пре неког времена оформила је школу здравља коју води у Бабама, где са полазницима разговара, даје им савете, али их и учи како да сами припреме разне здраве оброке.

Једном приликом поделила је рецепт за сок за дизање имунитета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maja Volk (@majazmaja59)

- Све што је природа изнедрила је добро, ал ништа без зеленила – нагласила је професорка у пензији, па додала:

- Мој омиљени зелени смути правим на следећи начин: прво исцедим гране целера и сок ставим у блендер, па додам сво зеленило из баште – коприву, маслачак, детелину, рузмарин, лишће дуда, лишће брезе, дивље зеље, цветић Дан и ноћ. Уз то иде велико парче ђумбира, банана, цео лимун, и још понешто, на пример јагоде и боровнице. Напитак је густ и моћан, а ја одмах попијем пола литре.

- Ко нема башту, нека измикса банану, лимун и пола блендера беби спанаћа са мало воде и ђумбира – поручила је Маја Волк, која зелени смути пије у јутарњим часовима.

(Hello)

маја волк напитак здраво рецепт
Извор:
Stil.Kurir/Hello
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај