МНОГИ РОДИТЕЉИ ГРЕШЕ Ево зашто није добро терати дете да се извини
Извињавање је увек исправан и пристојан поступак, али дечји психолози упозоравају да принудна извињења нису најбољи начин за учење емпатије и поправљање односа међу децом.
На заједничким дружењима често се могу видети ситуације у којима једно дете гурне друго или му отме играчку, а тада многи родитељи инстинктивно реагују тако што своје дете приморају да се извини.
Ипак, иако то делује пристојно, овај потез није најисправнији. Према речима дечје психолошкиње Лауре Маркам, терање деце на извињење може да им пошаље погрешне поруке. Такав приступ често није усмерен на поправљање односа, већ на смањење непријатности родитеља у присуству других одраслих.
Маркам појашњава да извињење под притиском није ефикасно, јер дете које није спремно да изрази жаљење из тога неће научити праву лекцију. Такав приступ може додатно да постиди дете, што води у супротном правцу од жељеног. Постиђено дете се не осећа боље и не развија емпатију. Уместо тога, може постати затвореније, чиме се отежава будућа емоционална повезаност с другима.
Деца и сама често осећају да принудна извињења нису искрена. Уместо да терате дете да се извини, психолошкиња Маркам саветује да му помогнете да схвати шта се догодило и како може да поправи ситуацију.
Једноставни поступци попут враћања играчке, питања пријатеља да ли је добро или пружања загрљаја значе више од механичког извињења. На тај начин дете учи да својим поступцима може да утиче на друге и исправи оно што је пошло по злу.
Важно је детету омогућити простор да се смири и разуме ситуацију. Уколико је узнемирено, могуће је да му је потребан тренутак да изрази осећања пре него што може да размисли о последицама. Код старије деце корисно је мотивисати их да сама смисле како могу да поправе ситуацију, уместо да им се намеће „готова казна“.
Маркам истиче да је најбољи начин подучавања деце – лични пример. Када родитељ погреши или се удаљи у односу са дететом, важно је да се извини и да покаже како се поново успоставља блискост и поверење. Управо кроз такве тренутке деца уче праву вредност извињења и развијају емоционалну писменост која ће им помоћи у свим односима током живота.
Klix.ba