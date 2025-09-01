НАЈНЕСРЕЋНИЈИ СМО У ОВОЈ ГОДИНИ ЖИВОТА А ево када можемо очекивати врхунац среће!
Једно истраживање показало је у којим годинама су људи најмање срећни и обрнуто - када се осећају најзадовољније и најиспуњеније
Постоји ли сива фаза у животу? Наука каже да, дешава се у овом добу.
Живот сваке особе је другачији, баш као и време када се деси лош тренутак, који понекад означава сиви период.
За неке то може бити током детињства или адолесценције; за друге, током младости или првих година одраслог доба.
Најнижа тачка среће
У ствари, овај тренутак може коначно стићи током трећег доба. Не постоји непогрешив образац којим сви пролазе, међутим, студија Националног бироа за економска истраживања (НБЕР) објашњава објашњава да ниво среће може да "падне на дно" и то се, према резултатима студије, догађа тачно у овој години живота.
Студија НБЕР-а сугерише да срећа почиње да опада од 18. године, достижући најнижу тачку у 47. години. Међутим, студија објашњава да од ове тачке, односно од 47. рођендана срећа поново има узлазну путању, формирајући облик слова У.
47. година је сива фаза живота
За ово истраживање, северноамеричка организација није само проучавала локално становништво, већ је проучавала и европско становништво дуги низ година, показујући да резултати превазилазе културу или земљу, те да су део виталног процеса кроз који све пролази, независност се наставља.
Од 47. године срећа се враћа и изнова расте. НБЕР наглашава да се, од те "сиве фазе", односно сиве тачке у животу сваког од нас која стиже на дно у 47. години, срећа враћа брже него икада.
Узлет среће почиње од педесетих
Њен узлет можемо да осетимо у педесетим годинама, када напунимо 60 година или чак после 70. године живота, и да је доживимо на исти начин или чак интензивније него кад смо били деца или тинејџери.
Ипак, не би требало све узимати "здраво за готово". Ова студија је у супротности са другима које објашњавају да врхунци среће немају никакве везе са годинама или фазом живота у којој се налазимо, већ са начином на који живимо, квалитетом живота или нашим друштвеним интеракцијама.
Међутим, ова студија открива осећај губитка среће у 47. години, без обзира на особу, везу са послом, породицом и личним захтевима, што би могао да буде један од узрока овог резултата, заједно са чувеном „кризом средњих година“.
Пораст осећаја среће након 47. године може директно да произилази из емоционалне интелигенције и зрелости коју је одрасла особа стекла близу 50. године, тако да се замка проласка кроз "сиву фазу" може превазићи у наредним годинама, пише
elperiodico.cat.