НЕ ЗАНЕМАРУЈТЕ МОДРИЦЕ КОЈЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ ИЗНЕНАДА! Тамне флеке често указују на опасне болести крви, ОДМАХ ПОТРАЖИТЕ стручну помоћ
Како наводи британска хуманитарна организација Blood Cancer UK, модрице које се појављују изненада и без познатог повода могу бити последица ниског нивоа тромбоцита
Појава модрица без јасног узрока на телу често не изазива забринутост, посебно ако не постоји сећање на ударац или повреду.
Ипак, стручњаци упозоравају да овакви знаци не би смели да се игноришу, јер могу бити један од првих симптома озбиљнијих обољења, укључујући и рак крви.
Како наводи британска хуманитарна организација Blood Cancer UK
- Модрице су облик унутрашњег крварења испод коже и често се јављају након повреде. Међутим, уколико се појављују спонтано, то може указивати на проблем са тромбоцитима - наводе из организације.
Ове промене на кожи могу се манифестовати као тамне или обојене флеке које су често осетљиве на додир. Код особа светлије пути, модрице најчешће имају црвенкасту или љубичасту боју, док се на тамнијој кожи јављају у облику тамнијих или љубичастих мрља које су мање уочљиве у почетној фази.
Понекад се могу појавити и ситне тачкице налик осипу, које су заправо сићушне модрице. Овакви симптоми не смеју се занемарити, посебно ако их прате и други знаци, попут крварења из носа или десни, обилних менструација, присуства крви у мокраћи или столици, па чак и дужег крварења код мањих посекотина.
У изузетно ретким случајевима, крварење може захватити и мозак, изазивајући неуролошке симптоме.
На које симптоме још треба обратити пажњу?
Рак крви се може манифестовати на различите начине, а симптоми се не јављају код свих људи једнако. Међу чешћим знацима које наводи Blood Cancer UK су:
• изражен умор који не пролази ни након одмора
• необјашњив губитак телесне масе
• бол у костима, зглобовима или стомаку
• изражено ноћно знојење
• честе и тешке инфекције
• краткоћа даха
• промене на кожи - осип, свраб, или модрице
• отоци или појаве квржица на телу
• упорна повишена температура
- На тамнијој кожи, симптоми попут модрица и осипа могу бити теже уочљиви у почетку, али се и даље развијају у тамније флеке које се разликују од околне коже - додају из организације.
Иако присуство једног или више симптома не мора значити озбиљну болест, важно је не занемарити промене на телу. Свака сумња или забринутост требало би да буде разлог за разговор са лекаром. Правовремена дијагностика може играти кључну улогу у успешном лечењу, пише Blood Cancer