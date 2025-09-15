clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРАВИ ЕЛИКСИР ЗДРАВЉА!

ОВО ЈЕ НАЈБОЉИ ИЗБОР ВОЋА У СЕПТЕМБРУ! Јача срце, побољшава пробаву и подиже ЕНЕРГИЈУ после летњих врућина

15.09.2025. 16:40 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Žena.Blic
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Септембар је месец када летње сунце полако попушта, а на пијацама и у продавницама стижу богати плодови ране јесени. Да бисмо очували енергију и имунитет, важно је знати које воће је најбоље укључити у јеловник управо овог месеца.

Наташа Алексић, нутрициониста, истиче да одређени плодови не само да освежавају, већ и хране тело драгоценим витаминима и минералима који су нам потребни након летњих месеци.

Према препоруци нутриционисткиње, у септембру би на вашем тањиру требало да се нађу грожђе, јабуке, крушке, нар, шљиве и смокве. Свака од ових врста воћа доноси посебне бенефите: од подршке дигестивном систему, преко јачања имунитета, до очувања коже и енергије.

"Септембар је месец када природа нуди обиље свежег и укусног воћа које је у пуној сезони. Ово је савршено време да искористите богатство хранљивих материја које вам пружа сезонско воће", поручује нутриционисткиња Наташа Алексић.

da
Фото: freepik, ilustracija

Грожђе

Грожђе је богато антиоксидансима, посебно ресвератролом, који помаже у заштити срца и смањењу упала. Такође је одличан извор витамина Ц и К.

Јабуке

Јабуке су богате влакнима, посебно пектином, који побољшава пробаву и помаже у одржавању здравог нивоа холестерола. Поред тога, јабуке су богате витамином Ц, што јача имунитет.

Крушке

Крушке су изванредан извор влакана, што доприноси здрављу црева и бољој пробави. Такође садрже антиоксиданте и витамин Ц, који подржавају здравље срца и имунитет.

Нар

Нар је богат антиоксидансима, укључујући витамин Ц и полифеноле, који помажу у јачању имунитета и заштити срца. Његова сезона почиње у септембру, па је идеалан за овај период.

Шљиве

Шљиве су познате по свом лаксативном ефекту, захваљујући високом садржају влакана и сорбитола. Такође су богате антиоксидансима, који помажу у заштити ћелија од оштећења.

Смокве

Смокве су богате влакнима, калцијумом и антиоксидансима, који побољшавају пробаву, подржавају здравље костију и пружају природан извор енергије. Септембар је право време за свеже смокве.

воће воће и поврће септембар здраво
Извор:
Žena.Blic
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај