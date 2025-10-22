ОВО СУ ЗНАЦИ СРЧАНОГ УДАРА! Ако имате ОВЕ СИМПТОМЕ обратите пажњу
Kардиолози све чешће упозоравају да срчани удар не мора да почне болом у грудима, како већина људи мисли. Напротив, тело често шаље сигнале на местима на која уопште не обраћамо пажњу - а управо ти симптоми могу бити последње упозорење пре него што дође до инфаркта.
Лекари подсећају да се чак 80 одсто кардиоваскуларних болести може спречити - престанком пушења, редовним кретањем, контролом крвног притиска, избегавањем алкохола и правилном исхраном. Срце, међутим, не прашта непажњу. У Србији мушкарци и даље предњаче по броју оболелих, али после менопаузе ризик код жена нагло расте. А данас, због хроничног стреса и лоших навика, ни млађи нису поштеђени.
Бол у врату
Упоран бол и укоченост врата многи приписују спавању у незгодном положају, али ако се овај осећај понавља, посебно уз замарање и осећај притиска, то може бити знак да срце не добија довољно кисеоника. Многи пацијенти тек после инфаркта схвате да је тај тупи бол у врату био упозорење које су игнорисали.
Проблеми са ерекцијом
Еректилна дисфункција често је први показатељ да циркулација не функционише како треба. Сужење артерија онемогућава нормалан проток крви, па се проблеми јављају месецима, чак и годинама пре него што срце "закаже".
Лекари упозоравају - сваки мушкарац који има еректилне сметње мора се третирати као потенцијални кардиоваскуларни пацијент док се не докаже супротно.
Бол у грудима
Kласичан симптом који никад не треба игнорисати. Ипак, не јавља се увек као "оштра бол". Kод жена се често манифестује кроз притисак, стезање, или отежано дисање, данима пре самог инфаркта. Ако се гушите без јасног разлога или осећате притисак у грудима који не пролази - то је сигнал да одмах потражите помоћ.
Предео желуца
Многи срчани удари почињу мучнином, повраћањем и пробавним сметњама. Бол који "пуца" кроз стомак или изазива потребу да одете у тоалет може бити срчани, а не дигестивни проблем. Ако се јавља у таласима, без очигледног разлога, не чекајте – одмах идите код лекара.
Бол у вилици и уху
Овај симптом делује потпуно невино, али бол у вилици који се шири до ува, рамена или леве руке често је маскирани сигнал срца. Не помажу ни лекови ни облоге, јер узрок није у зубима, већ у артеријама.
Kардиолози истичу да су срчани удари код жена често "тихи" и не препознају се на време. Управо зато је важно да сваку промену, ма колико мала деловала, схватите озбиљно. Срце увек упозори - само треба знати да га чујете.
Извор: Она