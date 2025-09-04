broken clouds
24°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИРОДНИМ ПУТЕМ ПОВЕЋАЈТЕ УСНЕ Један јефтини састојак из кухиње чуда чини

04.09.2025. 20:11 20:25
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена Б92
Коментари (0)
усне
Фото: freepik ilustarcija

Не морате на естетску корекцију, направите домаћи препарат за повећање усана и уживајте у ефекту који сте добили.

 

Бујне усне су увек биле популарне и све више жена данас одлази на естетску операцију усана, док други део тражи безболне и јефтиније методе. Али ви код куће можете да направите природан препарат који ће вам помоћи.

Овај препарат се састоји из витамина Е који регенерише усне, чинећи их здравим и меканим; и циметовог уља који стимулише доток крви у усне, због које оне и изгледају бујније. Тако да је, комбинација ова два састојка перфектна за наш план.

Оно што вам је потребно за припрему овог препарата су:

   равна кафена кашика уља од цимета (ако немате уље, можете искористити и цимет у праху, с тим што ћете уместо једне целе кашике, ставити пола)

   три равне кафене кашике течног витамина Е

   једна мала посуда

   флашица за чување маске

Једну кафену кашичицу уља од цимета помешајте са три кашичице витамина Е у посуди коју сте припремили. Посуду ставите изнад шерпе са прокувалом водом, како би се смеса загрејала уз помоћу паре. Када се мешавина загреје, ставите је у флашицу за чување, промућкајте и оставите да се охлади.

 

Овај препарат, наносите на сваких два сата, тако што ћете пар капи нанети на усне и умасирати. Сигурно ћете приметити да се волумен усана повећао, међутим, ефекат није трајан, већ траје само након деловања препарата.

Због цимета, можете осетити трњење и пецкање након употребе мешавине. То је нормална реакција усана и нема потребе да се бринете, ако осетите такав или сличан осећај. Заправо, то значи да препарат делује.

усне цимет рецепт
Извор:
Супержена Б92
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај