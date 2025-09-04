ПРИРОДНИМ ПУТЕМ ПОВЕЋАЈТЕ УСНЕ Један јефтини састојак из кухиње чуда чини
Не морате на естетску корекцију, направите домаћи препарат за повећање усана и уживајте у ефекту који сте добили.
Бујне усне су увек биле популарне и све више жена данас одлази на естетску операцију усана, док други део тражи безболне и јефтиније методе. Али ви код куће можете да направите природан препарат који ће вам помоћи.
Овај препарат се састоји из витамина Е који регенерише усне, чинећи их здравим и меканим; и циметовог уља који стимулише доток крви у усне, због које оне и изгледају бујније. Тако да је, комбинација ова два састојка перфектна за наш план.
Оно што вам је потребно за припрему овог препарата су:
равна кафена кашика уља од цимета (ако немате уље, можете искористити и цимет у праху, с тим што ћете уместо једне целе кашике, ставити пола)
три равне кафене кашике течног витамина Е
једна мала посуда
флашица за чување маске
Једну кафену кашичицу уља од цимета помешајте са три кашичице витамина Е у посуди коју сте припремили. Посуду ставите изнад шерпе са прокувалом водом, како би се смеса загрејала уз помоћу паре. Када се мешавина загреје, ставите је у флашицу за чување, промућкајте и оставите да се охлади.
Овај препарат, наносите на сваких два сата, тако што ћете пар капи нанети на усне и умасирати. Сигурно ћете приметити да се волумен усана повећао, међутим, ефекат није трајан, већ траје само након деловања препарата.
Због цимета, можете осетити трњење и пецкање након употребе мешавине. То је нормална реакција усана и нема потребе да се бринете, ако осетите такав или сличан осећај. Заправо, то значи да препарат делује.