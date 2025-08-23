СЛАНО, А НАБИЈА ШЕЋЕР! Ова намирница заслади крв преко мере - делује НЕСТВАРНО, али је тако
Ако пажљиво пратите унос калорија и максимално сте смањили слаткише, вероватно сте се одрекли већине омиљених чоколадних и воћних посластица.
Међутим, можда нисте свесни да нека слана намирница може повећати ниво шећера у крви. Намирница која зна да подигне шећер у крви више и од слаткиша је, ни мање ни више, кобасица.
Наиме, у готово свим врстама кобасица додаје се шећер како би се побољшао укус, продужио рок трајања, а и постигла жељена текстура и боја.
Иако је количина шећера мала, његово присуство у комбинацији са осталим састојцима у кобасицама може изазвати нагли пораст шећера у крви, као и појачану жељу за додатним уносом хране.
Иако се кобасице најчешће сматрају "сланим" производом, чињеница је да оне садрже скривени шећер који више утиче на шећер у крви од шећера из неких слатких производа.
То значи да људи који прате унос шећера кроз очигледне изворе попут колача и слаткиша, могу бити изненађени када сазнају да су кобасице заправо један од непознатих узрочника пораста шећера у крви.
Овај проблем може бити још израженији код особа са дијабетесом или оних који се боре са гојазношћу, јер они морају да буду посебно опрезни са свим врстама хране која може да утиче на ниво глукозе.
Управо зато лекари саветују да се кобасице конзумирају умерено.
Ако желите да смањите унос скривеног шећера, обратите пажњу на етикете производа и бирајте кобасице са што мање адитива.
Такође, постоје алтернативне врсте кобасица, које садрже мање шећера и других нездравих састојака, па је паметно бирати оне које су природније и мање процесиране.
Најбоље је, наравно, држати се свеже хране – поврћа, интегралних житарица и немасних протеина. Ове намирнице не само да неће утицати на ниво шећера у крви, већ ће вам помоћи да се осећате сити и задовољни, без потребе да посежете за нездравим грицкалицама или месним производима са високим садржајем шећера.
Следећи пут када будете бирали шта ћете појести, сетите се да можда баш та кобасица коју волите може бити тајна скривеног пораста шећера у вашем организму.