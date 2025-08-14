Срби је сматрају храном за сиротињу ОВО ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈЗДРАВИЈИХ БИЉКИ НА СВЕТУ О њој је писао и ЊУЈОРК ТАЈМС, а ево како је најбоље да је спремите
Како је реч о биљци која је доступна током целе године, углавном су се њом прехрањивали сиромашни, јер је то једино што су могли да нађу у природи.
Међутим, оно што мало људи зна јесте да се раштан, или негде познат као раштика, сматра се једном од најздравијих биљака.
Раштан обилује и калијумом, цинком, манганом, магнезијумом, фосфором и гвожђем, бета-каротеном (витамин А), лутеином, зеаксантином, витаминима Б, Ц, Е и К као и омега-3 масним киселинама и триптофаном који регулише сан.
Уз све ове благодати за људски организам, раштан је и нискокалорична намирница па би се свакако на нашем менију требала наћи знатно чешће, 100 грама раштана садржи само 30 калорија и богата је влакнима. Одличан је избор за детоксикацију организма, посебно након празника и калоричне хране
Кувајте је на пари или у врућој води, али немојте је прекувати како не би изгубила важне нутријенте и постала горка, а осим супе, варива и сл., можете припремити и сарму с листовима раштана. За ово јело бирајте младе листове.
Да је то старинско медитеранско поврће популарно у свету сведочи чињеница да је престижни Њујорк тајмс раштан сврстао међу најздравије и најскупље намирнице за коју ће због њених изузетних нутритивних и лековитих својстава обожаваоци издвојити и до сто долара. На америчким јеловницима прави бум доживела је ова биљка у последњих десет година, а као неизоставан део јеловника препоручују је бројни стручњаци. Али помало заборављени раштан враћа се и у наше ресторане, пише Крстарица.