clear sky
24°C
15.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Срби је сматрају храном за сиротињу ОВО ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈЗДРАВИЈИХ БИЉКИ НА СВЕТУ О њој је писао и ЊУЈОРК ТАЈМС, а ево како је најбоље да је спремите

14.08.2025. 23:43 23:48
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
храна
Фото: pexels.com

Како је реч о биљци која је доступна током целе године, углавном су се њом прехрањивали сиромашни, јер је то једино што су могли да нађу у природи.

Међутим, оно што мало људи зна јесте да се раштан, или негде познат као раштика, сматра се једном од најздравијих биљака.

Раштан обилује и калијумом, цинком, манганом, магнезијумом, фосфором и гвожђем, бета-каротеном (витамин А), лутеином, зеаксантином, витаминима Б, Ц, Е и К као и омега-3 масним киселинама и триптофаном који регулише сан.

Уз све ове благодати за људски организам, раштан је и нискокалорична намирница па би се свакако на нашем менију требала наћи знатно чешће, 100 грама раштана садржи само 30 калорија и богата је влакнима. Одличан је избор за детоксикацију организма, посебно након празника и калоричне хране

Кувајте је на пари или у врућој води, али немојте је прекувати како не би изгубила важне нутријенте и постала горка, а осим супе, варива и сл., можете припремити и сарму с листовима раштана. За ово јело бирајте младе листове.

Да је то старинско медитеранско поврће популарно у свету сведочи чињеница да је престижни Њујорк тајмс раштан сврстао међу најздравије и најскупље намирнице за коју ће због њених изузетних нутритивних и лековитих својстава обожаваоци издвојити и до сто долара. На америчким јеловницима прави бум доживела је ова биљка у последњих десет година, а као неизоставан део јеловника препоручују је бројни стручњаци. Али помало заборављени раштан враћа се и у наше ресторане, пише Крстарица.
 

раштан здрава биљка намирнице здрава исхрана
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАКУВАО ШЕФ САЛЕ: Чорба од раштана

ЗАКУВАО ШЕФ САЛЕ: Чорба од раштана

25.09.2023. 11:35 12:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај