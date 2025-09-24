ШТА СЕ ЗАПРАВО ДОГАЂА КАД ЗАДРЖИМО КИЈАЊЕ? Стручњаци објашњавају могуће проблеме, ПОСЛЕДИЦЕ могу бити драматичне
Тело нас натера да кијамо када осети нешто у носу што не би требало да буде ту, бактерије, прашину, полен, дим или плесни. Нос може да нас сврби, због чега се можемо осећати нелагодно, а онда крећемо да кијамо
Кијање нам помаже да из носа уклонима штетне честице, чиме се штитимо од болести. Научници кажу да кијање "ресетује" нос на нормална подешавања.
Некада нам се чини да можда није тренутак да кинемо, ако с неким разговарами или је просто нека незгодна ситурација. Ипак, истраживања кажу да то не бисмо требали да радимо, јер можемо због тога имати озбиљне компликације.
Осим тога, сви кијамо, то је потпуно нормално и прихватљиво и све што треба да урадите јесте да ставите руку или марамицу на уста или да кинете у рукав и тако спречите да се бактерије и бацили шире у простору око вас, пише Healtyline.
Зашто је опасно задржавати кијавицу?
Кијање је моћан процес. Кијањем се могу избацити капљице слузи из носа брзином до 160 км/х!
Кијавица настаје услед притиска који се ствара у респираторном систему, синусима, носу и плућима.
У једном истраживању из 2016. научници су измерили притисак од 1 пси (фунти по квадратном инчу) у душнику жене која је кијала. За поређење, при јаком издисају током вежбања, притисак је тек око 0,03 пси.
Задржавање кијавице може повећати притисак у респираторном систему и до 5–24 пута више него што настаје током самог кијања. Стручњаци упозоравају да овај додатни притисак може изазвати озбиљне повреде, укључујући:
• Пуцање бубне опне – ваздух под притиском може ући у уши и оштетити бубну опну, понекад чак обе. Већина опоравља спонтано, али понекад је потребна помоћ хирурга.
• Упала средњег уха – бактерије из носа могу доспети у средње ухо.
• Оштећење крвних судова у очима, носу или бубним опнама – може изазвати црвенило или мање крварење.
• Повреда дијафрагме и плућа – у ретким случајевима, задржавање кијања може изазвати колапс плућа, што је животно угрожавајуће.
• Анеуризма мозга – притисак може изазвати пуцање анеуризме, што може бити фатално у око 40% случајева.
• Повреда грла – постоје случајеви пуцања задњег дела грла при покушају задржавања кијавице.
• Сломљена ребра – ретко, али могуће због јаког притиска у плућима.
Да ли задржавање кијавице може изазвати срчани удар?
Не! Ни кијање ни задржавање кијавице неће зауставити срце. Може привремено променити рад срца, али не изазива срчани удар.
Да ли можете умрети од задржавања кијавице?
Иако нема извештаја о директним смртним случајевима, технички није немогуће, повреде попут руптуриране анеуризме, плућа или грла могу бити опасне по живот.
Како лечити кијање?
Најбољи начин је избегавати окидаче, прашину, полен, плесни споре, длаке животиња и јарко светло.
Задржавање кијања у највећем броју случајева може да проузрокује само главобољу или пуцање бубних опни. Само у ретким ситуацијама може озбиљно оштетити тело или угрозити живот. Најбоље: избегавајте окидаче и дозволите телу да кине кад је потребно.