ТЕСТ ОТКРИВА СВЕ! Одговорите на ова питање и знаћете у каквом стању вам је јетра!

Тест здравља јетре:
1. Да ли често осећате тежину у десном делу стомака?
а. Никад;
б. Понекад
ц. Да.
2. Да ли често имате проблема са варењем?
а. Не;
б. Не обраћам пажњу
ц. Често.
3. Имате ли мучнине без разлога?
а. Не;
б. Повремено
ц. Редовно
4. Да ли пијете алкохол?
а. Не;
б.Пијем ретко
ц. Често пијем.
5. Да ли често имате горак укус у устима?
а. Не;
б Само када једем горку храну
ц. Често
6. Да ли имате слаб имуни систем?
а. Скоро никада нисам болесна
б. Понекад се разболим
ц. Често се разболим.
7. Да ли једете зраву храну?
а. Једем само здраву храну
б. Понекад једем здраву храну
ц. Није ме брига за дијету
8. Да ли пијете лекове на своју руку?
а. Не
б. Повремено
ц. Да
9. Колико дуго нисте прегледали јетру и органе за варење?
а. Увек идем на преглед једном годишње;
б. Била сам на прегледу прошле године
ц. Нисам никад била на прегледу.
Одговори под а носе један бод, под б два бода, а под ц три бода. Израчунајте резултат.
Резултати теста
Од 9 до 15 поена - немате разлога за бригу, ваша јетра је у савршеном реду.
Од 16 до 23 поена - можда ће вам ускоро требати помоћ лекара специјалисте, препоручујемо да преиспитате исхрану и више се бавите спортом.
Од 24 до 27 поена - промените начин живота док вам јетра није потпуно оштећена. Обратите се лекару специјалисти што је пре могуће.