ЗАШТО СЕ ТРАЖИ НЕШИН ЗАКОН Све о менингококној сепси и опасним симптомима који могу бити фатални
Од менингококне сепсе, бактеријске инфекције која може бити веома опасна, у априлу је преминуо десетогодишњи Ненад из Београда.
Дечак је, према изјави његове мајке Тање Васковић из Београда, добио температуру, а већ следећи дан почеле су да се појављују тамне, плаве и црвене флеке по телу. У Универзитетској дечјој клиници Тиршова урађен му је ЦТ главе и пребачен је на интензивну негу. Убрзо након тога стављен је у вештачку кому након чега је изгубио битку.
Ненадова мајка је покренула "Нешину иницијативу", односно "Нешин закон" и позвала све грађане да потпишу петицију како би вакцина против ове опасне инфекције постала доступна и у Србији.
Менингококна болест и менингококна сепса – која је разлика?
Менингококна болест је назив за инфекцију изазвану бактеријом Neisseria менингитидис (менингокок). Она се може јавити у два најчешћа облика: као менингитис (запаљење можданих овојница) или као менингококна сепса (менингококцемија) – тешка инфекција крви која врло брзо напредује и може бити животно угрожавајућа. Када говоримо о менингококној болести у целини, мислимо на оба ова облика, док се термин менингококна сепса односи само на најтежи облик болести.
Шта је менингококна болест?
Менингококна болест је ретка инфекција коју изазива бактерија Neisseria менингитидис (Н. менингитидис). Други назив за ову бактерију је менингокок.
Ова бактерија може да инфицира мождане овојнице (менинге) и крв. Менинге су три заштитне опне које обавијају мозак и кичмену мождину. Оне су танке мембране ткива које штите структуре које обавијају, слично као кора поморанџе или грејпфрута.
Ово је веома озбиљна инфекција која може бити смртоносна ако се не лечи. Ако имате симптоме, одмах потражите медицинску помоћ.
Који су симптоми менингококне болести?
Најчешћи симптоми укључују:
преосетљивост на јаку светлост
дијареју
повишену температуру
главобољу
мучнину и повраћање
осип на кожи који изгледа као тамне тачкице или веће модрице
укочен врат
Други знаци могу бити:
збуњеност и раздражљивост
изражена поспаност
потешкоће при ходу или одржавању усправног положаја
мумлање или стењање
болови у зглобовима и мишићима
губитак апетита
Симптоми код беба
Код беба и мале деце симптоме је често тешко уочити, а могу се разликовати од оних код старије деце и одраслих. Уобичајени симптоми су:
раздражљивост без јасног разлога
трзање или млитавост тела
изразита поспаност
испупчена мека тачка на глави
одбијање хране
Како се преноси менингококна болест?
Преноси се са особе на особу, обично блиским контактом са оболелим. Најчешћи начини преноса су преко пљувачке или слузи током:
кашљања
љубљења
дељења хране или прибора за јело
кијања
Фактори ризика
Менингококну болест може добити свако, али ризик је већи ако:
је пацијент млађи од годину дана, или је адолесцент/млада одрасла особа
нема слезину или има повреду слезине
болује од анемије српастих ћелија
живи у колективима (студентски домови, војне касарне)
Особе које узимају лекове који слабе имуни систем, попут оних који блокирају комплемент (специфичне протеине у крви који штите од бактерија)
особа путује у области где је менингококна болест честа (нпр. подсахарска Африка)
Компликације менингококне болести
Менингококна болест је веома опасна. Чак 10 до 15 од 100 оболелих умире, иако добијају терапију.
Око јеадн од пет преживелих има трајне последице, међу којима су:
оштећење мозга
оштећење бубрега
губитак екстремитета
оштећење нерава
потпуни губитак слуха
Како лекари постављају дијагнозу?
Менингококна болест се тешко дијагностикује јер дели симптоме са прехладом и грипом. Ако лекар посумња на ову болест, препоручиће анализу крви и лумбалну пункцију како би се прикупила цереброспинална течност.
Узорке шаљу у лабораторију где се проверава да ли ће бактерије порасти у култури. Ако се изолује Н. менингитидис, потврђује се дијагноза менингококне болести.
Ако налаз није јасан, може се урадити ПЦР тест.
Лечење
Менингококна болест се лечи антибиотицима као што су цефтриаксон или пеницилином. Најчешће се дају интравенски (ИВ). Ако лекар посумња на менингококну болест, терапија антибиотицима започиње и пре званичне потврде дијагнозе, јер је кључно што раније започети лечење.
Поред антибиотика, могу бити потребни и додатни третмани:
кортикостероиди ради заштите нервног система
инфузије (ИВ течности)
лекови за регулисање ниског крвног притиска
терапија кисеоником
хируршко уклањање мртвог или оштећеног ткива
Када треба потражити лекара?
Одмах се јавите лекару ако ви или ваше дете имате симптоме менингококне болести. Ако се стање погоршава или се јаве нежељене реакције на терапију, обавезно се поново обратите лекару.
Шта очекивати након дијагнозе менингококне болести?
Менингококна болест је врло озбиљна и може бити смртоносна. Брза реакција и лечење су пресудни. Ипак, чак и уз рану терапију, могуће су компликације попут трајног оштећења коже или губитка екстремитета. Потпуни опоравак може трајати недељама или месецима.
Антибиотска терапија траје седам до 10 дана, али симптоми могу потрајати дуже.
За разлику од неких других инфекција, менингококна болест се може добити и више пута. Ако се поново јави, лекари могу тестирати ваш имуни систем.
Може ли се болест спречити?
Постоји неколико начина превенције менингококне болести, сличних превенцији других бактеријских инфекција.
Избегавање контакта са оболелима – не делите храну ни пиће, носите маску у близини болесних особа, редовно перите руке и не додирујте очи, нос и уста нечистим рукама.
Вакцинација – Није доступна у нашој земљи
Превентивни антибиотици – особама које узимају инхибиторе комплемента или су биле у блиском контакту са оболелима, лекари могу препоручити превентивну терапију антибиотицима.