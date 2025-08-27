ПОНОС НОВОСАЂАНА
(ФОТО, ВИДЕО) РАДОВИ У ПУНОМ ЈЕКУ: Ово је најстарији сачувани део Новог Сада, већ сад изгледа врхунски, а тек ће заблистати пуним сјајем!
Када је реч о обнови Алмашког краја у Новом Саду у протеклих неколико месеци новине које је донело свеобухватно уређење постале су све видљивије.
У склопу уређења Алмашког краја, просторно културно-историјске целине, који је уједно и најстарији сачувани део Новог Сада, истовремено се поплочавају или асфалтирају улице, уређјују фасаде и обнављају кровови. Радници су током јучерашњег дана постављали ивичњаке у Улици земљане ћуприје, док је асфалтирање Улице Ђорђа Рајковића, у којој се налази симбол индустријског наслеђа Свилара, која је претворена у културну станицу, у пуном јеку.
Према проценама, сада у Алмашком крају има између 200 и 250 стабала, а према најавама, њихов број ће бити удвостручен након обнове
Основа за споменик у част Захарија Орфелина, једном од најпознатијих српских културних радника и талентованог ствараоца, већ дуже време изливена у јужном делу раскрснице улица Златне греде, Скерлићеве, Саве Вуковића и Ђорђа Јовановића које су међу првима поплочане. Такође, у току је поплочавање Улице Косте Хаџи Млађег и платоа Четири крајцаре у близини Улице Матице српске. Занимљиво је да ће новоформирани плато понети назив некадашњег бара „Четири крајцаре”, која се налазила управо на том месту. Партерни радови у потпуности су завршени и у најужој улици у Новом Саду - Лађарској, а у току је и замена кровова на објектима у Улици златне греде. У делу Улице Ђорђа Јовановића, која је поплочана и готово у потпуности завршена угоститељи су већ поставили своје баште и оживели аутентичност тог краја Новог Сада.
Пројекат обнове Алмашког краја обухвата простор оивичен Алмашком улицом на северу, Косовском на истоку, Темеринском и Тргом Марије Трандафил на западу и Пашићевом улицом на југу
Радници су протеклих седмица ангажовани и на уређењу фасада у Улици златне греде Скерлићевој и Милована Видаковића. Таквим радовима ускоро ће бити обухваћени и додатни објекти пошто је, пре неколико седмица Завод за заштиту споменика културе завршио је поступак јавне набавке и закључени су уговори с извођачима радова, а предвиђена је рестаурација и санација фасада и кровова на седам објеката у Скерлићевој улици, десет у Златне греде, четири у Милана Видаковића и једног у Улици Александра Тишме 1. На свим јавном набавком обухваћеним грађевинама планирани су конзерваторско-рестаураторски и грађевинско-занатски радови што, између осталог, подразумева замену оштећених и деградираних елемената фасаде, дотрајалог малтера, рестаурацију и конзервацију вучених малтерских профила, лимарска опшивања појединих фасадних елемената, репарацију улазних капија, реконструкцију кровног покривача, те бојење фасадних површина.
Када је реч о зеленилу, према проценама сада у Алмашком крају има између 200 и 250 стабала, а према најавама њихов број ће бити удвостручен након обнове, што ће посебно допринети лепоти амбијента. Нове саднице налазе се у улицима Златне греде и Саве Вуковића. Број зелених површина биће повећан, јер се том циљу, у захтевном процесу уређења целине Алмашког краја, а који обухвата радове на инфраструктури и градитељском наслеђу, приступа са посебном пажњом.
Партерни радови у потпуности су завршени и у најужој улици у Новом Саду – Лађарској, а у току је и замена кровова на објектима у Улици златне греде
Овај корак је предузет јер, како је утврђено, инсталације више јавних комуналних предузећа и колектор налазе се непосредно испод дрвореда у тој улици и озбиљно их угрожавају. Стога је планирано постављање заштите постојећих инсталација, као и садња дрвећа које ће имати мање агресиван корен, попут јавора млеча са тамнољубичастом, односно пурпурном бојом листа. Реч је о врсти која је погодна за градске услове, будући да нема дубок неинвазиван коренов систем и више се развија у хоризонталном правцу. Просечна висина одраслог стабла у оптималним условима раста је до 12 метара, дрво има дуг животни век, отпорно је на аерозагађења, а формира густу крошњу и добро толерише орезивање, што је у градским условима веома битно.
Бициклистичке стазе
С обзиром на то да је Нови Сада град бицикликлиста, којих према проценама има бар 50.000, и у Алмашком крају ће бити изграђене бициклистичке стазе. Али како би се оне уклопиле у ту културно - историјску целину стаза, чије изградња је у току у Улици Саве Вуковића и биће од камена. Према подацима, бицикл је у Нови Сад стигао, осамдесетих година 19. века.
Подсетимо, Алмашки крај значајан је због сачуване целовитости историјске урбане матрице, документовања архитектонских и историјско-уметничких вредности слојевитог градитељског наслеђа, различитих стилских и обликовних одлика, као и очуваног континуитета настањивања, привредног, научног, културног, духовног и друштвеног живота у Војводини. Управо из тог разлога је одлуком Владе Републике Србије утврђен за просторну културно-историјску целину, а планом генералне регулације на том простору предвиђене су мање измене и то углавном инфраструктуре. пројекат обнове Алмашког краја обухвата простор оивичен Алмашком улицом на северу, Косовском на истоку, Темеринском и Тргом Марије Трандафил на западу и Пашићевом улицом на југу.