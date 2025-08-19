broken clouds
СВЕТСКИ ДАН ХУМАНОСТИ – ДАН СЕЋАЊА И СОЛИДАРНОСТИ Подсетник на важност заштите оних који помажу другима

Светски дан хуманости обележава се сваке године - 19. августа како би се скренула пажња међународне јавности на значај и ризике са којима се суочавају људи који несебично пружају помоћ у кризним ситуацијама, а уједно је и подсетник на важност заштите оних који помажу другима.

Обележавањем овог датума одаје се признање хуманитарним радницима, али и подсећа на универзалну потребу за солидарношћу и подршком људима у невољи. Овај дан прилика је да се подсети на важност емпатије, саосећања и заједничког деловања.

Велике компаније имају важну улогу 

И ове године хуманитарци широм света поново потврђују посвећеност вредностима и принципима који их воде и показују да треба стати раме уз раме са свим заједницама, без обзира на све. Док хуманитарне организације стоје на првој линији , све већу улогу у подршци заједницама играју и велике компаније. Кроз филантропске програме, волонтерске акције и стратешко улагање у одрживи развој, велики играчи показују како пословни успех значи само кад иде руку под руку с друштвеном одговорношћу.  

Хуманост се не огледа само у великим делима. И најмањи допринос – од волонтирања, преко донација, до добровољног давања крви – може значити разлику између живота и смрти за некога коме је помоћ неопходна. Управо због тога стручњаци и организације попут Црвеног крста указују да је стално ангажовање и подизање свести о овим темама од суштинског значаја.

Све чешће, у хуманитарним иницијативама учествују и компаније, које својим ресурсима и организованим акцијама могу значајно да допринесу заједници. Примера у свету има много. Тако је у јануару ове године, компанија „ExxonMobil“ донирала је десет милиона долара  Универзитету „The University оf Texas MS Andreson Cancer Center“ за покретање десетогодишњег програма „Be Well Beaumont“, намењеног превенцији рака и промоцији здравих стилова живота у заједници Беаумонт, Тексас. Програм се заснива на искуствима претходне иницијативе „Be Well Baytown“ и обухвата едукацију о здравој исхрани, физичкој активности, заштити од сунца, животу без дувана и редовним превентивним прегледима, уз циљ да до 2034. године локална заједница преузме вођство над његовом реализацијом

И домаћи нафташи подржавају заједницу. Један од њих је и компанија НИС, где су запослени окупљени у Клуб волонтера и Клуб добровољних давалаца крви. Кроз волонтерске акције широм Србије, већ годинама запослени у компанији НИС помажу школама, домовима за децу и старије, еколошким пројектима и бројним друштвено одговорним акцијама.

Своју солидарност, запослени НИС-а показују и редовним учешћем у акцијама добровољног давања крви, које се организују у сарадњи са надлежним трансфузиолошким службама широм наше земље.

На тај начин, НИС показује како и привредни сектор може бити важан партнер у јачању хуманих вредности у друштву. Њихова пракса шаље јасну поруку – хуманост је заједничка одговорност и свако, било као појединац, организација или компанија, може дати свој допринос.

