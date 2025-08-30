ЧУВЕНИ ГОЛМАН ДОБИО ПОСЕБАН ПОКЛОН – Емотиван сусрет за 54. рођендан: Џајић и Радујко посетили Звонка Милојевића
Топао и дирљив призор одиграо се у Дому за старe на Дедињу, где су председник Фудбалског савеза Србије Драган Џајић и генерални секретар Бранко Радујко посетили некадашњег репрезентативног голмана Звонка Милојевића.
Уз подршку и асистенцију љубазног особља ове установе, изненадили су га баш на његов 54. рођендан, дарујући му нови голмански дрес Србије са бројем 1 и презименом Милојевић, као и улазнице за предстојећи меч против Енглеске, персонализоване са именима његово троје деце: Младена, Тијане и Магдалене. Посета је протекла у знаку емоција, успомена и топлине, а Звонко је и овога пута показао због чега је био и остао омиљен међу навијачима и колегама.
– Морам да признам, пријатно сте ме изненадили. Потајно сам се надао да ће неко доћи. Мислио сам да су ме заборавили. Хвала богу, преварио сам се – није крио емоције Звонко када је у соби угледао Џајића и Радујка. – Ово нису вештачке сузе, него сузе радоснице. Баш онако како се осећао у овом тренутку. Питају ме од јутрос колико пуним, кажем полако, тек следећег лета јубиларни 55. рођендан.
Председник ФСС Драган Џајић је додао:
– Много ми је драго што видим да си добро расположен и да си и даље велики борац.
Џајић је Милојевићу поклонио дрес у коме ће и голмани Србије бранити у даљем току квалификација за Светско првенство.
– Дрес је изванредан. Ако немате ништа против, ја бих га одмах обукао – рекао је Звонко и за тили час, цивилну гардеробу заменио оном за излазак на терен – Одличан је. И баш прија. Много ми се допада што ме не стеже, него је комотан. Баш онако како ја волим.