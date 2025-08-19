clear sky
21°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕЛИЈЕ ОДУШЕВИЛЕ КОРЕОГРАФИЈОМ: Уз ову слику запевале чувену песму

19.08.2025. 21:52 21:56
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ bg

Навијачи Црвене звезде још једном су пружили велику подршку фудбалерима на стадиону „Рајко Митић“.

Иако је домаћин примио гол већ у 37 секунди од Пафоса у првом мечу плеј-офа за пласман у Лигу шампиона, навијачи црвено-белих направили су сјајну атмосферу, коју су крунисали фантастичном кореографијом. 

Слика момка који свира гитару представља нову песму коју су Делије ове године представиле, а обрада је чувеног хита „Воларе“ од групе Џипси Кингс. Када су обелоданили кореографију запевали су ту песму. 

 

фк црвена звезда лига шампиона кореографија
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ШОК КОЈИ СЕ НЕ ПАМТИ ГОДИНАМА: Звезда примила гол после 37 секунди
спорт

ШОК КОЈИ СЕ НЕ ПАМТИ ГОДИНАМА: Звезда примила гол после 37 секунди

19.08.2025. 21:28 21:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОБЈАВЉЕН САСТАВ ЗВЕЗДЕ ЗА ПАФОС Милојевићу лакше са Иванићем
ФК Црвена звезда

ОБЈАВЉЕН САСТАВ ЗВЕЗДЕ ЗА ПАФОС Милојевићу лакше са Иванићем

19.08.2025. 20:17 20:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај