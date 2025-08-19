ДЕЛИЈЕ ОДУШЕВИЛЕ КОРЕОГРАФИЈОМ: Уз ову слику запевале чувену песму
19.08.2025. 21:52 21:56
Навијачи Црвене звезде још једном су пружили велику подршку фудбалерима на стадиону „Рајко Митић“.
Иако је домаћин примио гол већ у 37 секунди од Пафоса у првом мечу плеј-офа за пласман у Лигу шампиона, навијачи црвено-белих направили су сјајну атмосферу, коју су крунисали фантастичном кореографијом.
Слика момка који свира гитару представља нову песму коју су Делије ове године представиле, а обрада је чувеног хита „Воларе“ од групе Џипси Кингс. Када су обелоданили кореографију запевали су ту песму.