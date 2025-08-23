clear sky
ДУАРТЕУ ПРИЈАЈУ ЕВРОПСКА ГОСТОВАЊА: У сусрет реваншу црвено-белих на Кипру

23.08.2025. 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалере Црвене звезде ускоро очекује реванш меч плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.

Црвено-бели ће се за учешће у најквалитетнијем европском фудбалском такмичењу борити са кипарским Пафосом, а у досадашњем делу квалификација се истакао Бруно Дуарте, који је био стрелац и на претходна два гостовања.

Плеј-оф сусрет са Пафосом првотимце Звезде очекује у уторак 26. августа од 21 сат, а бразилски нападач се ове сезоне истакао као поуздан реализатор у међународним мечевима.

Дуарте је постигао погодак на оба досадашња гостовања у оквиру квалификација за Лигу шампиона, прво против Линколна на Гибралтару, а затим и против пољског Леха,  чиме је директно допринео кључним победама које су црвено-белима обезбедиле предност пред реванш сусрете на стадиону „Рајко Митић“.

Осим успешних партија на страни, Дуарте је ове сезоне био стрелац и на домаћем терену. У досадашњем току квалификација уписао се у стрелце против Пафоса, а претходне сезоне је био прецизан против норвешког Боде Глимта.

Црвена звезда дуел на Кипру дочекује са јасним циљем, а форма Бруна Дуартеа у европским окршајима може бити важан фактор у остварењу истог.

