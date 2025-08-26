ФСС: Огромно интересовање за меч Србије и Енглеске, преостале само улазнице за север
26.08.2025. 11:01 11:04
Коментари (0)
Фудбалски савез Србије (ФСС) саопштио је данас да је огромно интересовање за утакмицу између Србије и Енглеске и навео да су преостале само улазнице за северну трибину.
"Улазнице коштају 500 динара и можете их купити путем сајта итицкет.рс, као и на благајни стадиона 'Рајко Митић'. Обезбедите своје место на време и подржите 'орлове' на путу до новог великог успеха", објавио је ФСС на друштвеним мрежама.
Утакмица групе К квалификација за Светско првенство 2026. између Србије и Енглеске биће одиграна 9. септембра на стадиону "Рајко Митић" у Београду.