ФСС: Огромно интересовање за меч Србије и Енглеске, преостале само улазнице за север

26.08.2025. 11:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
navijaci
Фото: FSS

Фудбалски савез Србије (ФСС) саопштио је данас да је огромно интересовање за утакмицу између Србије и Енглеске и навео да су преостале само улазнице за северну трибину.

"Улазнице коштају 500 динара и можете их купити путем сајта итицкет.рс, као и на благајни стадиона 'Рајко Митић'. Обезбедите своје место на време и подржите 'орлове' на путу до новог великог успеха", објавио је ФСС на друштвеним мрежама.

Утакмица групе К квалификација за Светско првенство 2026. између Србије и Енглеске биће одиграна 9. септембра на стадиону "Рајко Митић" у Београду.

