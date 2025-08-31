ОРЛИЋИ СЕ У ПОНЕДЕЉАК НА „КАРАЂОРЂУ“ ОДАЗИВАЈУ НА СЕЛЕКТОРОВУ ПРОЗИВКУ: Наша Воша у улози домаћина
Тријумфом у двомечу са ДР Немачком (1:0,4:4) млада југословенска фудбалска репрезентација освојила је титулу континенталног шампиона 1978. године.
Запажену улогу до трона у тој екипи одиграо је десни бек Војводине Ђорђе Вујков. Безмало пола века касније селектор нашег младог националног тима Зоран Мирковић је под заставу позвао опет Вошиног бека, овога пута по левој страни, Стефана Букинца. Састав будућих носилаца игре националног тима, који смо објавили у штампаном изадању "Дневник", као и на сајту www.dnevnik.rs, упознаћемо у понедељак у 17 часова на терену „Карађорђа“ у Новом Саду, где ће Мирковић прозвати 24-орицу одабраних, пред гостовање код вршњака Француске у Лоријену, у суботу, 6. септембра.
У међувремену, орлићи су два пута стизали до финала Европског првенства. Беше то најпре 2004. године у Немачкој, под заставом Србије и Црне Горе, са Милошем Красићем у саставу (са Италијом 0:3) и три године касније у Холандији, са Красићем и Качаром (са Холандијом 1:4). У оба квалификациона циклуса српске јуноше су се припремале у Новом Саду и пут до финалног турнира трасирали на терену „Карађорђа“, где су, уз значајну подршку Новосађана, играли мечеве у улози домаћина.
Руководство ФК Војводина препознало је зов традиције и селектору препоручило, а Мирковић прихватио могућност, да залет за Шампионат 2027. године орлићи и овога пута ухвате баш у бази која им је претходне тријумфе у припреми у знатној мери омогућила. Иначе, свечано отварање Европског прненства 2027. године, које заједнички организују Србија и Албанија, планирано је у Новом Саду, док би се финални меч играо у Тирани.
Л. Б-з