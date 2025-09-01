СРЦЕМ УЗ КАРИЈА И ДРУЖИНУ: Фудбалери Србије се неће срести с кошаркашима у Риги
Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић изјавио је да су фудбалери националног тима свим срцем уз кошаркаше Србије, који тренутно наступају на Европском првенству у Риги.
Фудбалери Србије су се у понедељак окупили у Старој Пазови уочи мечева против Летоније и Енглеске у квалификацијама за СП 2026.
Фудбалери Србије гостоваће 6. септембра селекцији Летоније у Риги у мечу групе К квалификација за СП 2026. године, а "орлови" ће потом три дана касније у Београду дочекати Енглеску.
Кошаркаши Србије играју у Риги групну фазу континенталног шампионата.
Стојковић је одговорио на питање новинара да ли фудбалери планирају у Риги да се виде са кошаркашима.
– Врло радо, чак смо и званично добили позив. Мислим да је мало теже, јер ће нам се термини поклопити, то је проблем. Наша утакмица је у 15 часова, није вечерња. Ми смо срцем уз кошаркаше, уз Карија и дружину, гледамо и пратимо. Гледао сам све три утакмице, добро гурају – рекао је Стојковић на конференцији за медије у Старој Пазови.
Он је истакао да му је жао капитена кошаркаша Богдана Богдановића, који ће због повреде пропустити преостали део ЕП.
– Велики пех за нашу репрезнтацију, али мислим да су на добром путу да наставе са победама и да једну позитивну атмосферу коју имају у свлачионици покажу као и до сада. Неће ниједна утакмица бити лака, али тако је у спорту. Уз њих смо, навијаћемо, али да идемо у салу директно, то је скоро немогуће. Само због термина, програма, тајминга. Да играју дан раније или да играју касније са великим задовољством бисмо отишли – истакао је Стојковић.