СВАКИ БОД ВАЖАН ЗА МУНДИЈАЛ – Вељковић поново у дресу Србије: У Риги као тим, са Енглезима уз навијаче
Фудбалска репрезентација Србије наставља припреме у Старој Пазови за квалификационе дуеле против Летоније, 6. септембра у Риги и три дана касније, меч са Енглеском у Београду.
Утиске о актуелном тренутку и свему што очекује најбољи национални тим, поделио је Милош Вељковић, после мале паузе због повреда, повратник у репрезентацију.
– Први тренинг је добро прошао, добро се осећам што се тиче здравља, спреман сам за све што нас очекује – истиче Милош Вељковић који је апострофирао детаље са првог тренинга, али и еуфорију која влада за меч са Енглеском у Београду. – Хвала навијачима, лепо је било угостити ове људе који су први купили улазнице за меч са Енглеском, добили су и дресове, заиста леп гест. Много нам значи подршка навијача, имаћемо заиста леп амбијент, али сада нам је фокус на Летонију.
„Орлове“ је сачекала нова опрема техничког спонзора Capelli, као и нова боја дреса, плава.
– Дрес је леп, допада ми се, истина нисам га још обукао, али свиђају ми се оба дизајна, плави и бели дрес.
Селектор је на конференцији за медије рекао да су „Енглези забрањена тема“, јер све мисли морају бити усмерене ка Риги и мечу са неугодном селекцијом Летоније. Између та два меча стоји знак једнакости, оба имају огромну тежину и бодови су злата вредни.
– Сваки бод има велики значај на путу до Првенства света. Веома је важно да добро уђемо у тај дуел у Риги, да покажемо да смо тим, као што смо и до сада били. Онда верујем да неће ни резултат да изостане.
Летонија се показала као непријатан домаћин, против Албаније су се показали у јако добром светлу, јасно је да ће свакоме бити незгодан ривал.
– Нема одавно више слабих ривала, сви играју фудбал, а када се ти условно речено слабији ривали „добро наместе“, није им лако дати гол и сломити отпор. Мислим да се у том мечу ми питамо и ако будемо прави и на висини задатка, добићемо меч.
Летонија је тренутно домаћим Европског првенства у кошарци, детаљ који говори да ће и фудбалска репрезентација Србије имати велику подршку на стадиону у Риги.
– Надамо се да ће тако бити, много нам значи. Углавном када играмо у гостима, свуда има наших навијача, то је наша привилегија и хвала им на сваком аплаузу.
Практично целу каријеру Милош Вељковић је имао у иностранству, од лета је члан шампиона Србије, а питање гласи: има ли уоште разлике када се дрес Србије брани када се долази из иностраног или домаћег клуба.
– Не могу бити прецизан у одговору, јер још нисам играо после доласка у Звезду за репрезентацију, претходна два циклуса сам прескочио због повреде. Радујем се наравно увек када сам у репрезентацији, прошао сам све млађе категорије као „странац“, имао много успеха, после играо за А тим на највећим такмичењима. Велика је привилегија бити овде, срећам сам због саиграча, радујем се сваком мечу и изазову. А конкретан одговор могу да дам после утакмице – каже уз осмех „златни орлић“ српског фудбала, европски и светски првак.
Своје фудбалско сазревање имао је управо на Острву у дресу Тотенхема, не крије да има много пријатеља из Енглеске који ће 9. септембра бити или на стадиону или уз мале екране.
– Од 15. до 19. године сам био у Енглеској, растао као фудбалер и стекао много пријатеља који ће гледати и сада меч Србија – Енглеска. Постоји увек тај неки позитиван притисак и радујем се свему што нас очекује.
Недавно је у Српском народном позоришту у Новом Саду обележено 10 година од титуле првака света на Новом Зеланду, титули којој је добар печат дао управо Милош Вељковић.
– Невероватно како време брзо пролази, искаче ми на инстаграму пет, сада десет година од тог великог успеха. Фантастичан јубилеј, као да је све било јуче – закључио је Милош Вељковић, златни дечко српског фудбала.