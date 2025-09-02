clear sky
СВАКИ БОД ВАЖАН ЗА МУНДИЈАЛ – Вељковић поново у дресу Србије: У Риги као тим, са Енглезима уз навијаче

02.09.2025. 10:49 10:53
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалска репрезентација Србије наставља припреме у Старој Пазови за квалификационе дуеле против Летоније, 6. септембра у Риги и три дана касније, меч са Енглеском у Београду.

Утиске о актуелном тренутку и свему што очекује најбољи национални тим, поделио је Милош Вељковић, после мале паузе због повреда, повратник у репрезентацију.

– Први тренинг је добро прошао, добро се осећам што се тиче здравља, спреман сам за све што нас очекује – истиче Милош Вељковић који је апострофирао детаље са првог тренинга, али и еуфорију која влада за меч са Енглеском у Београду. – Хвала навијачима, лепо је било угостити ове људе који су први купили улазнице за меч са Енглеском, добили су и дресове, заиста леп гест. Много нам значи подршка навијача, имаћемо заиста леп амбијент, али сада нам је фокус на Летонију.

„Орлове“ је сачекала нова опрема техничког спонзора Capelli, као и нова боја дреса, плава.

– Дрес је леп, допада ми се, истина нисам га још обукао, али свиђају ми се оба дизајна, плави и бели дрес.

Селектор је на конференцији за медије рекао да су „Енглези забрањена тема“, јер све мисли морају бити усмерене ка Риги и мечу са неугодном селекцијом Летоније. Између та два меча стоји знак једнакости, оба имају огромну тежину и бодови су злата вредни.

– Сваки бод има велики значај на путу до Првенства света. Веома је важно да добро уђемо у тај дуел у Риги, да покажемо да смо тим, као што смо и до сада били. Онда верујем да неће ни резултат да изостане.

Летонија се показала као непријатан домаћин, против Албаније су се показали у јако добром светлу, јасно је да ће свакоме бити незгодан ривал.

– Нема одавно више слабих ривала, сви играју фудбал, а када се ти условно речено слабији ривали „добро наместе“, није им лако дати гол и сломити отпор. Мислим да се у том мечу ми питамо и ако будемо прави и на висини задатка, добићемо меч.

Летонија је тренутно домаћим Европског првенства у кошарци, детаљ који говори да ће и фудбалска репрезентација Србије имати велику подршку на стадиону у Риги.

Надамо се да ће тако бити, много нам значи. Углавном када играмо у гостима, свуда има наших навијача, то је наша привилегија и хвала им на сваком аплаузу.

Практично целу каријеру Милош Вељковић је имао у иностранству, од лета је члан шампиона Србије, а питање гласи: има ли уоште разлике када се дрес Србије брани када се долази из иностраног или домаћег клуба.

Не могу бити прецизан у одговору, јер још нисам играо после доласка у Звезду за репрезентацију, претходна два циклуса сам прескочио због повреде. Радујем се наравно увек када сам у репрезентацији, прошао сам све млађе категорије као „странац“, имао много успеха, после играо за А тим на највећим такмичењима. Велика је привилегија бити овде, срећам сам због саиграча, радујем се сваком мечу и изазову. А конкретан одговор могу да дам после утакмице – каже уз осмех „златни орлић“ српског фудбала, европски и светски првак.

Своје фудбалско сазревање имао је управо на Острву у дресу Тотенхема, не крије да има много пријатеља из Енглеске који ће 9. септембра бити или на стадиону или уз мале екране.

Од 15. до 19. године сам био у Енглеској, растао као фудбалер и стекао много пријатеља који ће гледати и сада меч Србија – Енглеска. Постоји увек тај неки позитиван притисак и радујем се свему што нас очекује.

Недавно је у Српском народном позоришту у Новом Саду обележено 10 година од титуле првака света на Новом Зеланду, титули којој је добар печат дао управо Милош Вељковић.

Невероватно како време брзо пролази, искаче ми на инстаграму пет, сада десет година од тог великог успеха. Фантастичан јубилеј, као да је све било јуче – закључио је Милош Вељковић, златни дечко српског фудбала.

