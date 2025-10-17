ТСЦ ДОЧЕКУЈЕ ПАРТИЗАН: Црно-белима улога фаворита
После репрезентативне паузе коју љубитељи фудбала у Србији неће памтити по добром, време је за наставак Суперлиге.
У 11. колу елитног такмичења, у Бачкој Тополи се игра дерби у којем се састају ТСЦ и Партизан. Меч је заказан за суботу у 18.30 часова.
Судећи по досадашњим резултатима у сезони, црно-бели су у предности и имају улогу фаворита. Ипак, упркос не тако убедљивим играма, не би смели да потцене Бачкотополчане, који су годинама међу водећим екипама на табели. ТСЦ је током репрезентативне паузе одиграо припремну утакмицу против члана Прве лиге – убског Јединства.
– Дуел са Убљанима нам је донео много тога. Играчи попут Урошевића и Радина, који дуго нису одиграли целу утакмицу, имали су прилику да уђу у форму. Свесни смо да је Партизан фаворит, али потрудићемо се да бодови остану у Бачкој Тополи – кратко је рекао стратег ТСЦ-а Дарије Калезић.
Некадашњи бисер и капитен Партизана, а сада првотимац ТСЦ-а, Слободан Урошевић, имао је само речи хвале за црно-беле.
– Резултати Партизана довољно говоре о каквој је екипи реч. Иако је то млада екипа, већ сада имају одређено искуство и заиста су опасан ривал. С друге стране, ми имамо јасан циљ и желимо да упишемо што више победа. Надам се успешном дербију.
ТСЦ ће у суботњем мечу бити ослабљен, јер Калезић неће моћи да рачуна на Батиста Руа и Тајрона Конрада.
