ТУХЕЛ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД СРБИЈОМ: Имао сам осећај да ће ова утакмица донети најбоље од нас
Селектор фудбалера Енглеске, Немац Томас Тухел, рекао је после победе над Србијом (5:0) да је имао осећај да ће ова утакмица донети најбоље од његове екипе.
"Не постоји савршена утакмица, али ово данас је било јако добро. Имали смо сјајну недељу. Драго ми је што су наши играчи показали нашим сјајним навијачима за шта смо спремни", рекао је Тухел на конференцији после утакмице.
Тухел је навео да се екипа подигла после утакмице против Андоре у којој се мучила и победила 2:0.
"Имао сам осећај да ће ова утакмица донети најбоље од нас иако нисмо блистали против Андоре. Играчи су наставили да верују. Видели сте тим који ради заједно, који никада не престаје да се брани, да помаже. Тако би увек требало да буде", додао је Тухел.
Енглеска је победом над Србијом направила џиновски корак ка директном пласману на Светско првенство јер у Групи К има 15 бодова из пет утакмица и гол разлику 13:0, Албанија има осам из пет мечева, док Србија има седам из четири утакмице.
Тухел је рекао да није био изненађен стартном поставом Србије.
"Слушајте, ви нисте изгубили преко две године на овом стадиону. Очекивао сам исту формацију Србије као против Шпаније у Лиги нација кад је било 0:0. Било је дисциплиновано са 5-4-1, знао сам да ће бити та формација. Имали сте јаку клупу, знате, после меча је лако критиковати свакога, сви знају све после меча. Ако одржите 0:0 дуго, после јака клупа то може да промени... Посао тренера је да доносимо одлуке, неки и не разумеју наше одлуке. Надам се да нећете бити груби према мом колеги", закључио је Тухел.