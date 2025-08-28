few clouds
УЕФА КАЗНИЛА АНДЕРЛЕХТ И БРОНДБИ: Навијачи скупо коштали своје клубове

28.08.2025. 13:30 13:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Pixabay

Дисциплинска и етичка комисија Европске фудбалске уније (УЕФА) новчано је казнила Андерлехт и Брондби.

Андерлехт је кажњен са укупно 57.875 евра због инцидената навијача белгијског клуба на првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу конференције против атинског АЕК-а.

Фудбалери Андерлехта и АЕК-а одиграли су 21. августа без победника, 1:1. 

У саопштењу УЕФА се наводи да је Андерлехт кажњен због тога што су навијачи палили бакље, убацивали тврде предмете на терен и затворили пролазе на трибинама током утакмице са АЕК-ом.

Такође, Андерлехт је добио двогодишњу условну забрану дела трибине на наредном мечу као домаћин у европским клупским такмичењима.

УЕФА је објавила да је новчано казнила Брондби са 20.000 евра због нереда навијача данског клуба на првом дуелу плеј-офа за пласман у ЛК против Стразбура (0:0), који је одигран 21. августа у Француској. Бронби је кажњен зато што су његови навијачи палили бакље на дуелу са Стразбуром.

Такође, дански клуб је добио двогодишњу условну забрану продаје карата својим навијачима за следеће гостовање у УЕФА такмичењима.

уефа навијачи
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
