broken clouds
32°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ О МЕЧУ ПРОТИВ ЛЕТОНИЈЕ : Желимо три бода за наставак пута до САД, Канаде и Мексика"

05.09.2025. 14:42 14:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФСС
Коментари (0)
petrovic
Фото: ФСС

Фудбалска репреyентација Србије у Риги у суботу, 6. септембра, од 15 часова игра веома важан и захтеван меч против Летоније у квалификацијама за Светско првенство. 

Три дана касније дочекује Енглеску у мечевима Групе К квалификација за Мондијал. Очекивања пред овај дуел изнео је први голман националног тима, Ђорђе Петровић.

- Знамо сви какав меч нас очекује 9. септембра, али сада је фокус само на Летонији – не оставља дилему Ђорђе Петровић. -  У Риги морамо да узмемо три бода и да наставимо тамо где смо стали после Андоре. Да из три меча имамо седам бодова, а онда против Енглеске да уђемо растерећени и једноставно да се надмећемо са њима. Показали смо на Европском првенству да можемо да играмо против њих, истина сада имају новог селектора, али нећемо сада да трошимо енергију и мисли на тај меч. Имаћемо довољно времена да се спремимо за Енглезе.

Летонија се показала добро у досадашњем делу квалификација, против Албаније су играли нерешено, освојили бод који оставља наду да се могу борити за друго место и бараж.

- Нисам испратио тај меч, имаћемо анализу, био сам фокусиран на наша остварења. Знају да буду веома незгодан ривал, никоме овде није лако. Показали су уосталом то против Албаније када су освојили бод. Свако у групи има неке своје калкулације, жеље, тако и Летонци, али понављам, ми гледамо себе. Знамо шта желимо, колико можемо, шта нам је циљ. И идемо корак по корак, од меча до меча. Овде смо дошли да победимо, тако размишљамо, тако се припремамо – рекао је Ђорђе Петровић.

 

квалификације светско првенство фудбалери србије
Извор:
Дневник/ФСС
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) СРДАЧАН СУСРЕТ ПРЕДСТАВНИКА СРПСКИХ КОШАРКАША И ФУДБАЛЕРА У РИГИ: Братска рука и подршка
susret

(ФОТО, ВИДЕО) СРДАЧАН СУСРЕТ ПРЕДСТАВНИКА СРПСКИХ КОШАРКАША И ФУДБАЛЕРА У РИГИ: Братска рука и подршка

05.09.2025. 12:00 13:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕНГЛЕЗИ ЗАБРАЊЕНА ТЕМА – Селектор Стојковић размишља само о Летонији: Циљ су три бода у Риги
спорт

ЕНГЛЕЗИ ЗАБРАЊЕНА ТЕМА – Селектор Стојковић размишља само о Летонији: Циљ су три бода у Риги

01.09.2025. 11:33 12:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај