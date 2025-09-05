(ВИДЕО) ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ О МЕЧУ ПРОТИВ ЛЕТОНИЈЕ : Желимо три бода за наставак пута до САД, Канаде и Мексика"
Фудбалска репреyентација Србије у Риги у суботу, 6. септембра, од 15 часова игра веома важан и захтеван меч против Летоније у квалификацијама за Светско првенство.
Три дана касније дочекује Енглеску у мечевима Групе К квалификација за Мондијал. Очекивања пред овај дуел изнео је први голман националног тима, Ђорђе Петровић.
- Знамо сви какав меч нас очекује 9. септембра, али сада је фокус само на Летонији – не оставља дилему Ђорђе Петровић. - У Риги морамо да узмемо три бода и да наставимо тамо где смо стали после Андоре. Да из три меча имамо седам бодова, а онда против Енглеске да уђемо растерећени и једноставно да се надмећемо са њима. Показали смо на Европском првенству да можемо да играмо против њих, истина сада имају новог селектора, али нећемо сада да трошимо енергију и мисли на тај меч. Имаћемо довољно времена да се спремимо за Енглезе.
Летонија се показала добро у досадашњем делу квалификација, против Албаније су играли нерешено, освојили бод који оставља наду да се могу борити за друго место и бараж.
- Нисам испратио тај меч, имаћемо анализу, био сам фокусиран на наша остварења. Знају да буду веома незгодан ривал, никоме овде није лако. Показали су уосталом то против Албаније када су освојили бод. Свако у групи има неке своје калкулације, жеље, тако и Летонци, али понављам, ми гледамо себе. Знамо шта желимо, колико можемо, шта нам је циљ. И идемо корак по корак, од меча до меча. Овде смо дошли да победимо, тако размишљамо, тако се припремамо – рекао је Ђорђе Петровић.