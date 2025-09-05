(ФОТО, ВИДЕО) СРДАЧАН СУСРЕТ ПРЕДСТАВНИКА СРПСКИХ КОШАРКАША И ФУДБАЛЕРА У РИГИ: Братска рука и подршка
Делегације Фудбалског савеза Србије и Кошаркашког савеза Србије састале су се у Риги и пожелеле једна другој победе у суботњим мечевима у главом граду Летоније.
Фудбалери сутра од 15 часова по српском времену гостују Летонији у квалификацијама за Светско првенство, док ће кошаркаши од 20.45 часова играти против Финске меч осмине финала Европског првенства.
Само што је фудбалска репрезентација Србије слетела у летонску престоницу где је у суботу очекује веома важан меч против домаћина у оквиру квалификација за Првенство света, селектор Драган Стојковић изразио је жељу да одмах посети базу кошаркашке репрезентације која у Летонији тражи пут до европског трона.
Председник КСС Небојша Човић, селектор Светислав Пешић, потпредседник КСС за финансије и маркетинг и директор репрезентације Филип Сунтурлић и тим менаџер Небојша Илић дочекали су селектора фудбалске репрезентације Драгана Стојковића и директора А селекције Стевана Стојановића.
Селектори Пешић и Стојковић разменили су дресове. Стојковић је Пешићу поклонио нови дрес "орлова" са бројем 1 за, сви се надамо, будуће прваке Европе уз чувени слоган на полеђини дреса – "Сви за једнога, један за сви". Узвратио је Светислав Пешић кошаркашким дресом са бројем 1 који је селектор Стојковић примио уз коментар – овај дрес имаће озбиљну вредност када постанемо прваци Европе.
Председник КСС Небојша Човић поклонио шефу стручног штаба фудбалера монографију Кошаркашког савеза ”100 прича за 100 година”, о веку кошарке у нашој земљи. И ново изненађење које је измамило велики осмех легендарног Карија, специјално из Београда из руку селектора Стојковића – ораснице, Пешићево омиљено освежавајуће пиће и пита са вишњама.
- Никад није била боља сарадња између два савеза – рекао је Пешић, а Стојковић уз мало шале додао. - Па то је зато што су довели тебе и мене за селекторе.
- Хвала вам од срца, али морам да кажем да оно што је много важније од поклона, јесте чињеница да сте дошли овде да нас посетите, да нам дате мало снаге и подршке. Ја вама желим само једно, будите срећни после сваке утакмице – рекао је на крају селектор Светислав Пешић и додао уз осмех. - Јер Србији је најважније да се побеђује, ништа се друго не признаје. Нема нерешено или пораз, само победе. Можда је то и добро.
Ни селектор Драган Стојковић није скривао емоције.
- Мени је драго да смо у истом граду и било би ненормално да нисмо дошли да подржимо наше кошаркаше, без обзира што и ми имамо веома важну утакмицу у квалификацијама за Светско првенство. Увек је лепо видети старе пријатеље, људе које познајете дуги низ година, деценијама. На крају крајева на истом смо задатку, бранимо боје наше земље, трудимо се да остваримо добре резултате и увек је лепо разговарати, разменити нека искуства, јер су спортови доста слични у смислу да се увек тражи победа – истакао је селектор Драган Стојковић уз препознатљиву опаску Пешића:“Мислим да је много боље кад се победи, него кад се изгуби“.
- Пуна подршка, навијамо за кошаркаше, за Карија, за Небојшу (Човића), за другог Небојшу (Илића), за све људе које знамо. Кошарка нам је толико радости донела, верујем да ће и сада. Ако и не буде, увек ћемо да их волимо – закључио је Драган Стојковић уз нову поруку Пешића:“Биће, биће радости“.