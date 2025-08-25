(ВИДЕО) ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД РЕВАНШ СА ПАФОСОМ: Сви играчи су спремни и могу да играју, УПИТАН ЗА АРНАУТОВИЋА И РАДОЊИЋА – одговор је охрабрујући
Владан Милојевић, тренер фудбалера Црвене звезде, обратио се на конференцији за медије пред реванш меч плеј-офа Лиге шампиона против Пафоса (уторак, 21).
Црвена звезда је изгубила меч у Београду од Пафоса (1:2), а у реваншу на Кипру ће играчки појачана покушати да надокнади заостатак и пласира се у Лигу шампиона.
За разлику од првог меча у тим се враћају после суспензија Родригао и Раде Крунић, а према првим најавама и Марко Арнаутовић и Немања Радоњић.
Они су се нашли међу 24 путника за Кипар и тренер Владан Милојевић је потврдио да су и они у конкуренцији за тим.
"Сви су играчи пошли, сви су спремни и могу да играју. Видећемо са минутажом", рекао је Милојевић у уводу конференције за медије.
Милојевић је најпре упитан да ли ће играти Марко Арнаутовић и Немања Радоњић, а онда и да ли је ово Звездина утакмица године?
"Као спортиста, као човек верујући, не бих се бавио овим послом да не верујем. Карактерисање утакмице године, деценије, века... Ово је само једна утакмица, ништа више. Треба да одиграмо боље него што смо одиграли прву утакмицу. Играмо против квалитетног противника. Играчи су свесни да имамо заостатак и да треба да изађемо и дамо све да дођемо до циља", рекао је Милојевић.
Да ли је тренинг у 19 часова Звездина одлука?
"Што се тиче термина, УЕФА не одлучује, већ екипе. Зашто би се постављало питање термина кад ће да се тренира?"
Какву Звезду можемо да очекујемо?
"План постоји. Не верујем да ће Пафос калкулисати. Сигурно зависи од обе екипе на шта ће се определити, али ми ћемо играти нашу игру. Оно што тренирамо и радимо".
Да ли Пафос има предност због временских услова?
"Услови су специфични, али немамо времена да размишљамо о томе. Морамо да покажемо снагу без обзира на то. Меч се игра у касним сатима, атипично за кипарске услове. Како једнима, тако и другима. Сигурно да су они адаптиранији на ове услове".
Милојевић има 15 европских двомеча без елиминације
"Више верујем у рад него било шта друго. Те ствари ме нити оптерећују нити мотивишу. Не размишљам о томе, нити ми је фокус у томе. Више сам реалан. Реалност је таква да смо у незавидној ситуацији".
Да ли је Звезда вежбала једанаестерце?
"Стално ми постављате то питање. Сваки дан играчи шутирају једанаестерце. То је моја филозофија, неко се слаже, неко се не слаже".