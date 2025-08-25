ЗВЕЗДА ОТПУТОВАЛА НА КИПАР: Милојевић повео 24 играча на реванш са Пафосом
25.08.2025.
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић повео је 24 играча на меч са Пафосом.
Фудбалери Црвене звезде гостоваће у уторак од 21 час екипи Пафоса у Лимасолу у реваш утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.
На списку су: Матеус, Омри Глазер, Иван Гутеша, Јунг Ву Сеол, Никола Станковић, Родригао, Милош Вељковић, Стефан Лековић, Тебо Учена, Вељко Милосављевић, Наир Тикнизјан, Махмуду Бађо, Раде Крунић, Тими Макс Елшник, Василије Костов, Александар Катаи, Шави Бабика, Мирко Иванић, Фелисио Милсон, Немања Радоњић, Питер Олањинка, Бруно Дуарте, Шериф Ендиаје и Марко Арнаутовић.
Фудбалери Пафоса су у првој утакмици, која је одиграна 19. августа у Београду, славили резултатом 2:1.