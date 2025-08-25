clear sky
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
ЗВЕЗДА ОТПУТОВАЛА НА КИПАР: Милојевић повео 24 играча на реванш са Пафосом

25.08.2025. 11:43 11:45
Дневник
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић повео је 24 играча на меч са Пафосом.

Фудбалери Црвене звезде гостоваће у уторак од 21 час екипи Пафоса у Лимасолу у реваш утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.

На списку су: Матеус, Омри Глазер, Иван Гутеша, Јунг Ву Сеол, Никола Станковић, Родригао, Милош Вељковић, Стефан Лековић, Тебо Учена, Вељко Милосављевић, Наир Тикнизјан, Махмуду Бађо, Раде Крунић, Тими Макс Елшник, Василије Костов, Александар Катаи, Шави Бабика, Мирко Иванић, Фелисио Милсон, Немања Радоњић, Питер Олањинка, Бруно Дуарте, Шериф Ендиаје и Марко Арнаутовић.

Фудбалери Пафоса су у првој утакмици, која је одиграна 19. августа у Београду, славили резултатом 2:1.

УЕФА ОДЛУЧИЛА! Познати енглески судија Оливер делиће правду на утакмици Пафос - Црвена звезда
УЕФА ОДЛУЧИЛА! Познати енглески судија Оливер делиће правду на утакмици Пафос - Црвена звезда

24.08.2025. 11:33 11:42
ЗВЕЗДУ ЧЕКА ПАКАО ПРОТИВ ПАФОСА НА КИПРУ! Три дана пред меч све карте „плануле“!
ЗВЕЗДУ ЧЕКА ПАКАО ПРОТИВ ПАФОСА НА КИПРУ! Три дана пред меч све карте „плануле“!

23.08.2025. 13:25 13:31
