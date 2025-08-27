overcast clouds
25°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДА НАЈАВИЛА ЖАЛБУ УЕФА ПРОТИВ ПАФОСА – Милојевић: Двоје претучено; Арнаутовић реаговао због саиграча

27.08.2025. 10:15 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Црвена звезда је испала од Пафоса у плеј-офу за Лигу шампиона, пошто је у првом дуелу изгубила 1:2, а у другом на Кипру одиграла 1:1.

Тренер црвено-белих је најавио тужбу у УЕФА против Пафоса, због туче и дешавања која су испратила цео меч на "Алфамега" стадиону.

– Разочаран сам оним што се десило. Нисам очекивао оно што се догодило на крају. Имамо двоје деце која су претучена. Биће поднета жалба УЕФА. Нисам то очекивао од кипарске јавности. А посебно од људи из Пафоса – рекао је Милојевић, а пренели су кипарски медији.

Током надокнаде времена, настала је велика гужва у делу трибине на којој су седели чланови делегације, али и играчи гостију који нису имали места у протоколу.

Један припадник обезбеђења је ударио Стефана Лековића, након чега је настала гужва, због које се није играло три, четири минута током надокнаде.

Тензија се тада стишала, утакмица је настављена, а промене резултата више није било.

Из свлачионице се по завршетку меча вратио играч Звезде Марко Арнаутовић и пошао ка ходнику и тунелу да види ко је то урадио, односно ударио његовог саиграча Лековића.

 

Б92

фк црвена звезда лига шампиона
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВЕЗДА БЕЗ ЛИГЕ ШАМПИОНА: Снови распршени голом у 89. минуту, црвено-бели ће играти Лигу Европе
спорт

ЗВЕЗДА БЕЗ ЛИГЕ ШАМПИОНА: Снови распршени голом у 89. минуту, црвено-бели ће играти Лигу Европе

26.08.2025. 22:58 23:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИЗВИЊАВАМО СЕ СВИМА КОЈЕ СМО РАЗОЧАРАЛИ – Капитен Звезде о тежини пораза: Хвала навијачима, главу горе и идемо даље
спорт

ИЗВИЊАВАМО СЕ СВИМА КОЈЕ СМО РАЗОЧАРАЛИ – Капитен Звезде о тежини пораза: Хвала навијачима, главу горе и идемо даље

27.08.2025. 07:35 07:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај