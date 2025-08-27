ЗВЕЗДА НАЈАВИЛА ЖАЛБУ УЕФА ПРОТИВ ПАФОСА – Милојевић: Двоје претучено; Арнаутовић реаговао због саиграча
Црвена звезда је испала од Пафоса у плеј-офу за Лигу шампиона, пошто је у првом дуелу изгубила 1:2, а у другом на Кипру одиграла 1:1.
Тренер црвено-белих је најавио тужбу у УЕФА против Пафоса, због туче и дешавања која су испратила цео меч на "Алфамега" стадиону.
– Разочаран сам оним што се десило. Нисам очекивао оно што се догодило на крају. Имамо двоје деце која су претучена. Биће поднета жалба УЕФА. Нисам то очекивао од кипарске јавности. А посебно од људи из Пафоса – рекао је Милојевић, а пренели су кипарски медији.
Током надокнаде времена, настала је велика гужва у делу трибине на којој су седели чланови делегације, али и играчи гостију који нису имали места у протоколу.
Један припадник обезбеђења је ударио Стефана Лековића, након чега је настала гужва, због које се није играло три, четири минута током надокнаде.
Тензија се тада стишала, утакмица је настављена, а промене резултата више није било.
Из свлачионице се по завршетку меча вратио играч Звезде Марко Арнаутовић и пошао ка ходнику и тунелу да види ко је то урадио, односно ударио његовог саиграча Лековића.