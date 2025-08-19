ЗВЕЗДА ВЕЧЕРАС ДОЧЕКУЈЕ ПАФОС: Пуна Маракана води до Лиге шампиона (21)

broken clouds
ЗВЕЗДА ВЕЧЕРАС ДОЧЕКУЈЕ ПАФОС: Пуна Маракана води до Лиге шампиона

19.08.2025. 10:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман/ФК Црвена звезда
спорт
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде дочекаће вечерас (уторак) од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду Пафос у првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.

– Очекује нас изузетно тешка утакмица против ривала који је јако добар, што је и показао тиме што је избацио Макаби и Динамо Кијев. У плеј-офу не можете ни да имате екипе које нису добре. Имаће сав респект од нас, али ништа више од тога. Припремили смо се. Биће тешка утакмица. Наше најбоље оружје? Видећемо. Треба да наметнемо наш ритам, да се ми питамо. Пафос игра брзо, атипично, директно. Имају странце, искусне играче. Биће занимљива утакмица – изјавио је тренер Црвене звезде Владан Милојевић на конференцији за медије уочи дуела са Пафосом.

МЕЂУСОБНИ СУСРЕТИ

Црвена звезда и Пафос су до сада кроз историју одиграли само један контролни меч. Црвено-бели су одмерили снаге против младог тима Кипрана током зимских припрема 2024. године, а остварили су убедљив тријумф са 4:0.

Предстојећи дуел ће бити десети пут по реду да Звезда игра званичан меч против неког од тимова са Кипра.

Звездин тренер не може да рачуна на суспендоване Радета Крунића и Родригаа, а највероватније ни на повређене Немању Радоњића и Марка Арнаутовића, док је капитен Мирко Иванић спреман.

– Био сам на Кипру, Пафос је растао као клуб, 'разбили' су шесторку, освојили Куп, титулу, имају искусног тренера, власници су му дали доста простора, разумевања, необичајено за Кипране. Понављам, биће тешка утакмица, очекујем још више навијача него против Леха, пун стадион – поручио је Милојевић.

Реванш меч између Пафоса и Звезде на програму је 26. августа у Лимасолу.

