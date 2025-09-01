ДОСКОРАШЊИ ИГРАЧ ЗВЕЗДЕ УЗЕО ТИТУЛУ: Бразил првак Америке, Јаго МВП
01.09.2025. 09:28 09:30
Кошаркаши Бразила постали су прваци Америке пети пут пошто су предвођени најкориснијим (МВП) играчем турнира Јагом дос Сантосом у финалу савладали Аргентину резултатом 55:47.
Јаго, доскорашњи члан Црвене звезде, предводио је Бразил и у финалу са 14 поена, два скока и пет асистенција, па је оправдано проглашен за најкориснијег играча Амери купа, званичног ФИБА првенства Северне, Централне и Јужне Америке.
Уз Јага, у идеалну петорку турнира уврштени су и његов некадашњи саиграч из Звезде, Американац Џавонте Смарт, као и земљак Бруно Кабокло, бивши играч Партизана.
Ту су још и Хуан Фернандез из Аргентине и Кишон Џорџ из Канаде која је остала без медаље јер је у мечу за бронзу поражена од САД резултатом 90:85.