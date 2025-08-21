КСС АПЕЛОВАО НА НАВИЈАЧЕ: Срцем уз Србију, поштујемо велике пријатеље из Словеније
21.08.2025. 13:17 13:19
Коментари (0)
Кошаркаши Србије дочекаће вечерас (четвртак) од 20 часова у Београдској арени селекцију Словеније у генералној проби за Европско првенство.
Кошаркаши Србије су у досадашњих шест припремних мечева забележили свих шест победа.
– Београдска арена ће бити препуна, а Кошаркашки савез Србије апелује на фер и спортско навијање, без и једне увреде и убацивања било каквих предмета на терен. Покажимо заједно да смо свим срцем и на прави начин уз репрезентацију Србије и да поштујемо и волимо наше велике кошаркашке пријатеље из Словеније – наводи се на сајту КСС.