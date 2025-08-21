overcast clouds
32°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КСС АПЕЛОВАО НА НАВИЈАЧЕ: Срцем уз Србију, поштујемо велике пријатеље из Словеније

21.08.2025. 13:17 13:19
Пише:
Дневник
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Кошаркаши Србије дочекаће вечерас (четвртак) од 20 часова у Београдској арени селекцију Словеније у генералној проби за Европско првенство.

Кошаркаши Србије су у досадашњих шест припремних мечева забележили свих шест победа.

– Београдска арена ће бити препуна, а Кошаркашки савез Србије апелује на фер и спортско навијање, без и једне увреде и убацивања било каквих предмета на терен. Покажимо заједно да смо свим срцем и на прави начин уз репрезентацију Србије и да поштујемо и волимо наше велике кошаркашке пријатеље из Словеније – наводи се на сајту КСС. 

кошаркаши србије Евробаскет кошаркашки савез србије навијачи
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕШИЋ ОТКРИО КАДА САОПШТАВА КОНАЧАН СПИСАК: С Мицићем пажљиво, не радујем се Словенији
спорт

ПЕШИЋ ОТКРИО КАДА САОПШТАВА КОНАЧАН СПИСАК: С Мицићем пажљиво, не радујем се Словенији

20.08.2025. 21:05 21:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОНЧИЋ СЕ ЗАГРЕЈАО ЗА „ОРЛОВЕ“: Словенија надиграла Британце
спорт

ДОНЧИЋ СЕ ЗАГРЕЈАО ЗА „ОРЛОВЕ“: Словенија надиграла Британце

19.08.2025. 22:09 22:11
Волим
0
Коментар
0
Сачувај