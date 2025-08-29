ЦРНА ГОРA ДОЖИВЕЛА ПРАВУ КАТАСТРОФУ Није било решења за расположене Литванце
Кошаркаши Литваније савладали су Црну Гору у другом мечу групе Б на Европском првенству са 94:67.
Ово је друга победа за Литванце, који су се тако пласирали у нокаут фазу, док је Црна Горе после Немачке, доживела још један убедљив пораз на Евробаскету.
Ништа се боље није ни могло очекивати од репрезентације Црне Горе, која је очајно ушла у утакмицу. Литванија, која се мучила у првом колу против Велике Британије, па је тек на крају успела да сломи отпор аутсајдера, сада је кренула доста боље и деловали су сигурније на терену. На почетку утакмице се играло кош за кош, а онда је уследила серије Литванаца од 9:2, која им је омогућила сигурну предност, а тим Римаса Куртинаитиса, је само надограђивао ову разлику, која је ишла до +11 колико је било на крају првог периода (26:15). Црна Горе је била само неми посматрач дешавања на терену. Предност Литваније је само расла и бивала је све већа како је време одмицало. Ништа екипи Бошка Радовића није полазило за руком. То је Литванија знала да искористи, па су у једном тренутку имали и више од 20 разлике, док смо на полувреме отишли са резултатом (47:28).
Доста неповезано је деловала Црна Гора у већем делу трећег периода, Литванци су констатно удвајали Вучевића у рекету, док остали играчи нису би расположени да погоде са дистанце. Очајно је Црна Горе одиграла цело друго полувреме, где у трећем периоду нису искористили неки кратак период лоше игре Литваније и да су ту смањили разлику, онда би смо можда и добили неку занимљиву завршинцу. Овако је тим Бошка Радовића на овом мечу имао превише изгубљених лопти, па се ни бољи исход меча није могао очекивати. Све је било јасно на улазу у последњи период, када је Литванија подигла свому разлику на превеликих 30 разлике, што је дало могућност селектору Куртинаитису да до краја меча одмори своје главне звезде.
Најефикаснији у победничком тиму био је Рокас Јокубаитис који је уписао дабл-дабл учинак са 21. поеном и 12 асистенција и уз 2/2 шут за три поен. Јонас Валанчунас је имао 19 поена уз три убачене тројке из четири покушаја. Двоцифрен је био и Арнас Величка са десет поена. Код Црне Горе очекивано најбољи је био Никола Вучевић са 20 поена и десет скокова.
У наредном мечу Црна Горе ће имати још један тежак задатак, јер ће се састати са домаћином групе репрезентацијом Финске, док Литванциће играти дерби кола са Немцима.