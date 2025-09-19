КОШАРКАШИ ЗВЕЗДЕ СЛОМИЛИ ШАМПИОНА ЕВРОПЕ! Победа црвено-белих против Фенербахчеа на турниру на Криту
Кошаркаши Црвене звезде савладали су Фенербахче резултатом 77:67 у припремном мечу на Криту.
Ово је била друга победа у низу црвено-белих на припремним утакмицама, пошто су недавно на турниру на Кипру победили Монако (86:79), али и изгубили од Париза (107:70).
Фенер је остао и трећи меч без победе на припремама. Актуелни шампион Европе је напре поражен од Галатасараја 91:82, а са атинским АЕК-ом је одиграо нерешено 102:102.
Звезда је одиграла маестралну одбрану од почетка до краја, па је упркос томе што је била без Калинића, Давидовца и Добрића успела да дође до релативно рутинске победе. Фенер је боље ушао у меч, повео са 5:0, али је онда уследио фуриозан одговор Звезде и серија од чак 12:0. Звезда је много више деловала као тим и играла боље на обе стране терена, па тако није чудила двоцифрена предност веома брзо. При крају прве деонице повредио се Девонте Грејем, није могао да изведе ни додатно бацање које је заслужио, те је тиме забринуо саиграче и навијаче. Међутим, Американац се убрзо вратио на паркет и повреда не би требало да буде озбиљније природе. У међувремену заблистао је и Изунду, резервни Звездин центар, који је уз стартера Ривера задавао много муке високим играчима Фенербахчеа. Много су промашивали играчи Фенера, нису лепо градили, губили су лопте, али су на крају били на само -4 на полувремену (34:38).
Изабраници Шараса Јасикевичуса успели су да у трећој деоници додатно смање предност, па чак и поведу први пут од уводних неколико минута, али радост није дуго трајала. Почетак четврте четвртине припао је само српском тиму, који је са експресних 12:2 поново отишао на двоцифрену предност, а затим и максималних +12 (55:67). Фенер је до краја меча могао да искористи неке Звездине промашаје и несмотрене одлуке, али је одбрана црвено-белих потпуно "појела" шампиона Европе, чији напад је изгледао смешно током практично целог меча.
Изабранике Јаниса Сферопулоса су ка победи предводили Чима Монеке и Џордан Нвора са по 14 поена, 10 је дао Коди Милер-Мекинтајер. У редовима Фенербахчеа најефикаснији је био Вејд Болдвин са 15 поена, 13 је дао Тарик Биберовић.
После овог дуела састају се Олимпијакос и Олимпија Милано, а Звезда ће против победника тог окршаја у финалу на Криту играту у недељу од 19.30 часова.