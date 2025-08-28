(ВИДЕО) ОВАКО СУ ИГРАЧИ ЧЕСТИТАЛИ ПЕШИЋУ РОЂЕНДАН: За Карија специјална торта и песма
Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић данас прославља 74. рођендан.
У току је Европско првенство, а наша екипа данас има слободан дан, па су играчи и стручни штаб популарном Карију натенане стигли да приреде честитку за рођендан.
Уз торту, наравно са кошаркашком лоптом и логом спонзора Вода Вода, и незаобилазну песму Пешић је обележио и овај велики дан, а како је све изгледало погледајте на снимку.