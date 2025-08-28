clear sky
(ВИДЕО) ОВАКО СУ ИГРАЧИ ЧЕСТИТАЛИ ПЕШИЋУ РОЂЕНДАН: За Карија специјална торта и песма

28.08.2025.
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Селектор кошаркашке репрезентације Србије Светислав Пешић данас прославља 74. рођендан.

У току је Европско првенство, а наша екипа данас има слободан дан, па су играчи и стручни штаб популарном Карију натенане стигли да приреде честитку за рођендан.

Уз торту, наравно са кошаркашком лоптом и логом спонзора Вода Вода, и незаобилазну песму Пешић је обележио и овај велики дан, а како је све изгледало погледајте на снимку. 

светислав пешић кошаркаши србије
Спорт Кошарка
