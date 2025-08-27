СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ТРАЖИО ДА СЕ ПОШТУЈЕ ВРЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА МЕДИЈЕ: "Важно је што смо тријумфовали, то је корак ка нашем циљу"
Светислав Пешић, селектор кошаркашке репрезентације Србије, разговарао је са новинарима након утакмице са Естонијом.
Кошаркаши Србије су у свом првом мечу на Евробаскету победили Естонију резултатом 98:64 и на доминантан начин започели континентални шампионат. Иначе, Светислав Пешић, који у поноћ пуни 76 година, постао је најстарији тренер на Евробаскету од 1995. године. Пешићу је ово други мандат на клупи наше репрезентације. Први пут је био од 2001. до 2002. када је постао шампион света са тадашњом Југославијом. Други пут је на клупу Србије сео 2021. и од тада је узео бронзу на Олимпијским играма и сребро на Мундобаскету.
Меч се играо у "Шаоми" Арени у Риги пред више од 8.000 људи, а српске репрезентативце ни велика бука естонских навијача није пореметила.
Након сусрета се на конференцији за медије обратио селектор Светислав Пешић и рекао:
"Као прво имам само један захтев, сада је 11 часова и 20 минута. Поштујте наше време. Не можемо да остајемо овде сат времена после утакмице и да чекамо конференцију. Ја сам спреман на све, али је касно".
Вања Маринковић је коментарисао утакмицу:
"Добра утакмица за нас. Битно је да смо победили и то смо показали од првог минута. Добра победа, спремамо се за наредни меч против Португала. Победили су Чешку и показали да су незгодан противник. Ако одиграмо овако неће бити проблема, али, видећемо..."
Пешић се надовезао:
"Почели смо Евробаскет победом. Ипак, не желимо да прецењујемо ову победу и да истовремено не потценимо победу. Важно је што смо тријумфовали, то је корак ка нашем циљу. Нама није довољно да победимо само вечерас. Морамо још и још и још. Морамо да нађемо решење за наредну утакмицу да играчима дамо шансу да унапредимо индивидуалну форму играча и мислим да је вечерашњи став, концентрација, одбрана и све остало је усрећило људе"
На питање да прокоментарише стање у групи А након победа Португала и Турске, Пешић је рекао:
"Јуче сам говорио о нашој групи која је веома тешка и имамо три тима која су кандидати за медаљу. Вечерас смо видели колико је Турска опасан тим и мислим да Летонија може да игра боље, поготово после прве утакмице и притиска и недовољно концентрације. Летонија је тим који поштујемо и за мене не мења то ништа. Први дан турнира ништа не мења. Србија, Турска и Летонија су кандидати за следећу рунду, али и више од тога и можда медаљу"
Вања Маринковић је додао:
"Слажем се са селектором"
Пешић је упитан шта екипа може још боље:
"Ми смо пред утакмицу поставили циљеве јер на оваквом такмичењу мораш увек да побеђујеш. Нема ту шта да се прича. Ми смо екипа која је у развоју форме, индивидуалне и тимске. Једну победу не треба прецењивати ни потцењивати. Видеил сте однос према игри ових момака. Прилаз са одбрамбеним задацима, има ствари које могу да буду боље. Не само напад, већ и одбрана и све остало. Тренирамо, колико можемо, одмарамо се, имамо недостатке и добре ствари. Ово није тренерска клиника већ конференција за новинаре, па нећемо о томе. Португал је потпуно другачији противник од Естоније. Они нису екипа која је велика по именима, али ми то тако не гледамо. Вања је сведок. Не гледамо шта други раде и причају, већ гледамо шта ми радимо и причамо и то нас у овом тренутку занима. Ми се затворимо, нико не прилази, па се договарамо шта је следећи корак и на тренингу и на утакмици"
Сви су се уписали у стрелце, а тим је имао 32 асистенције.
"Најбољи осећај је ако имаш утакмицу да победиш, па си лично допринео победи. Неко више, неко боље, неко има боље бројке, неко другачије и то ће се променити, побољшаваће се и што је најважније ми желимо да сваки играч после овакве утакмице направи корак напред у смислу своје индивидуалне форме".