СЕЛЕКТОР ЕСТОНИЈЕ ХЕИКО РАНУЛА О СРБИЈИ: "Показали су да су класа"
Хеико Ранула, селектор Естоније, разговарао је са новинарима након пораза од Србије у првом колу Евробаскета.
Кошаркаши Србије су у свом првом мечу на Евробаскету победили Естонију резултатом 98:64 и на доминантан начин започели континентални шампионат.
Меч се играо у "Шаоми" Арени у Риги пред више од 8.000 људи, а српске репрезентативце ни велика бука естонских навијача није пореметила.
На конференцији за медије појавили су се Хеико Ренула, селектор Естоније и играч Артур Кононтшук.
"Као прво, честитамо Србији јер су показали да су класа од првог минута. Што се нас тиче, нема изговора. Ово је Евробаскет, а ми нисмо јуниори и морамо да будемо много чвршћи и спремнији за утакмице. Ово је тек прва утакмица, тек има да се игра и сигуран сам да ће бити боље", рекао је селектор Ренула.
Потом је реч добио естонски репрезентативац.
"Као што је селектор рекао нисмо били на истом нивоу као Србија. Нисмо баш навикли на овај ниво, већина нас. Ја сам, лично, уживао играјући против таквих играча. Ако нисмо сви на истом нивоу тешко је да се такмичимо. Знам да ћемо ово пребродити, сутра је нови дан и спремамо се за меч са Летонијом. Морамо да будемо чвршћи и одатле настављамо", рекао је Артур Кононтшук.
Шта је Ренула очекивао, а шта је била реалност.
"Знали смо да је овај тим јак и поред тога ми нисмо били довољно добри. Паничили смо од старта, они су осетили да могу да нас изгурају у ћошак и то не смемо да дозволимо. Разумем да је ниво висок, да смо имали сјајан тим против нас, а ми смо бољи од овога што смо показали. Имамо квалитет да останемо у игри и да будемо бољи. Не тражим изговоре, ово није начин на који треба да играмо. Морамо ментално да будемо бољи", поручио је селектор Естоније.
Тражио је два тајм-аута у првој четвртини, шта га је наљутило?
"Од првог минута смо превише респектовали Србију. Разумем, тешко је, али не желим да причам о индивидуалном учинку. Морамо да будемо боље припремљени. Ово је Евробаскет, спремали смо се целог лета. Убедјлив пораз против тима који је фаворит, али ми имамо своје циљеве", каже Хеико Ренула.
Како ће се Естонија спремити за Летонију и заборавити пораз од Србије?
"Није то њихова предност, биће наших и њихових навијача. Желим да склоним црне мисли и да се посветимо анализи да видимо где смо грешили и шта можемо урадити боље. Како да будем ефикаснији, да помогнем тиму и фокусирам се на следећег противника. То је оно што желим", за крај је поручио Кононтшук.