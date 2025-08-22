overcast clouds
ОБЈАВЉЕНО КАДА ПОЧИЊЕ НОВА СЕЗОНА СУПЕРЛИГЕ: Претходе утакмице за Суперкуп

22.08.2025. 12:52
Пише:
Дневник
Извор:
Одбојкашки савез Србије
спорт
спорт
Фото: ОК Војводина

Нова сезона Банка Поштанска штедионица Суперлиге стартује 10. октобра.

Тада ће бити одигране прве утакмице домаћег шампионата 2025-26. у мушкој и женској конкуренцији. 

Прво коло ће бити комплетирано током викенда од 10. до 12. октобра, како стоји у календару такмичења који је сачинила Такмичарска комисија Одбојкашког савеза Србије.

Пре почетка такмичења у лиги, биће одиграни мечеви Суперкупа у мушкој и женској конкуренцији. У борби за први трофеј у сезони, 3. октобра, снаге ће одмерити шампион Железничар из Лајковца и победник Купа Србије, ТЕНТ из Обреновца, у конкуренцији дама. 

Два дана касније, 5. октобра, на мегдан ће изаћи екипе Радничког из Крагујевца, првака Србије и Партизана, финалисте Купа Србије, у конкуренцији мушкараца. Места одигравања мечева Суперкупа биће накнадно одређена.

У среду, 8. октобра, и даље пре почетка такмичења у Суперлиги за нову 2025-26. сезону, одиграће се мечеви осмине финала Купа Србије у обе конкуренције.

Као и прошле године, током зимске паузе у првенству, биће организован Ол-стар меч ”Све звезде лиге”, у периоду између 26. и 28. децембра.

Финале Купа Србије 2026. заказано је за 1. март 2026.

Детаљан Календар такмичења за сезону 2025-26. налази се на овом линку

