(ФОТО) 43. ВОЈВОЂАНСКА ЗЛАТНА РУКАВИЦА У СУБОТИЦИ: Трофеји Ђорђу Ђорићу и Мелинди Уташи

Такмичење је трајало од 28. до 31. августа у организацији Боксерског савеза Србије и окупило је 56 младих боксера и боксерки из десет земаља – Молдавије, Босне и Херцеговине, Белорусије, Казахстана, Црне Горе, Румуније, Северне Македоније, Пољске, Грчке и Србије.

Турнир „Војвођанска златна рукавица“ има богату традицију и један је од оних који у Европи имају значајну степеницу у развоју младих боксера, турнир одакле су поникли бројни шампиони.

Финални дан ово такмичења у Суботици донео је 15 мечева, где су у девет борби славили представници српских клубова.

Фото: Боксерски савез Србије

Жири је за најбољу боксерку турнира прогласио Мелинду Уташи (до 48 кг) која је у финалу на поене савладала Белорускињу Ангелину Хижовскају.

За најбољу техничарку 43. “Војвођанске златне рукавице” проглашена је Николина Џида (до 52 кг) бронзана девојка са Светског ИБА омладинског првенства које је 2024. одржано у Будви. У финалу такмичења у Суботици Николина је у другој рунди разорним ударцима приморала на предају Јану Савић.

Трофеј најбољег боксера припао је репрезентативцу Србије Ђорђу Ђорићу који је у мечу полутешке категорије до 80 кг, прекидом у другој рунди савладао Бакира Личину из Новог Пазара.

За најбољег страног боксера проглашен је Радослав Лончар из Црне Горе.

РЕЗУЛТАТИ ФИНАЛА

Омладинке до 48 кг: Мелинда Уташи – Ангелина Хижовскаја (БЛР) 3:0, до 52 кг: Јана Савић – Николина Џида 0:2 (РСЦ/2), до 54 кг: Нада Кривачевић – Зарден Гаухар (КАЗ) 2:1, до 60 кг: Милица Пантелић – Ања Салата 3:0.

Омладинци до 51 кг: Љубиша Сталетовић – Никола Максимовић 0:3, до 54 кг: Филип Станојевић – Александер Ценуса (МДА) 3:0, до 57 кг: Никола Богатиноски – Габор Хорват 2:0 (РСЦ/2), до 60 кг: Никита Негрута (МДА) – Данило Шћепановић 2:0 (КО/1), до 63,5 кг: Данило Марковић (МНЕ) – Петар Сандић 3:0, до 67 кг: Душан Маровић - Василије Ђурђевић 0:2 (АБ/1), до 71 кг: Иван Кривачевић - Данил Гуаранда (МДА) 0:3, до 75 Иван Синиак (БЛР) - Никита Лисли (МДА) 3:0, до 80 кг: Бакир Личина – Ђорђе Ђорић 0:2 (КО/2), до 86 кг: Вељко Ристић - Радослав Лончар (МНЕ) 0:2 (РСЦ/2), до 92 кг: Кевин Мајор – Станислав Жилијанин (БЛР) 0:2 (КО/1).