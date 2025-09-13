НОВО ФИНАЛЕ ЗА ЗОРАНУ АРУНОВИЋ: Шесто место на Светском купу у Нингбоу
Зорана Аруновић се после тромесечне паузе вратила на велику сцену остваривши висок пласман.
Аруновићева је претпоследњег дана Светског купа у Нингбоу освојила шесто место ваздушним пиштољем. Турнир у овом кинеском граду је Зоранин први званични наступ после Светског купа у Минхену, одржаног почетком јуна. У међувремену су на календару била само такмичења малокалибарским оружјем.
Шесто место у Нингбоу је Зоранин 51. пласман у финална гађања на турнирима Светског купа у каријери.
Олимпијска шампионка у миксу је у квалификацијама погодила 580 кругова, што јој је донело седму позицију. Међутим, испред ње су биле и две тамичарке које нису биле у конкуренцији за пласман у финале, па је Аруновићева практично као пета прошла у надметање осам најбољих.
Ватрену линију у финалу су испуниле такмичарке из Азије. Сем наше репрезентативке до финала је од Европљанки успела да стигне само Мађарица Вероника Мајор.
Иако је финале отворила „танким“ поготком (8,3), Зорана је брзо ушла у добар ритам, па је после прве серије од пет хитаца била на четвртом месту и ушла у борбу за медаље. Нијансе су одличивале. На крају, Зорана је испала после 16. хица и такмичење завршила на шестој позицији.
Медаље су поделиле Азијаткиње. Најбоља је била Еша Синг (Индија), која има тек 20 година, али и велики број значајних такмичења и медаља иза себе. Прошле године је постала првак Азије ваздушним пиштољем. Иначе, Сингова је у квалификацијама била десета. Сребро је припало Кинескињи Кианксун Јао, а бронзу је освојила Јеђин Ох (Јужна Кореја). Иза њих на четвртом месту остала је Вероника Мајор.
Последњег дана турнира у Нингбоу још једном ће на ватрену изаћи наши репрезентативци пушком. Александра Хавран ће се такмичити ваздушном, а Лазар Ковачевић и Алекса Ракоњац малокалибарском пушком из тростава.
Ваздушни пиштољ, жене, финале: 1. Еша Синг (Индија) 242,6, 2. Кианксун Јао (Кина) 242,5, 3. Јеђин Ох (Јужна Кореја) 220,7... 6. Зорана Аруновић 159,6... Квалификације: 1. Палак (Индија) 586 (ван конкуренције за пласман у финале), 2. Јао 584... 7. Аруновић 580...