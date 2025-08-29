ВЕСЛАЧКИ КЛУБ ПАРТИЗАН ДОБИО ПРИВРЕМЕНУ УПРАВУ: "Без сукоба и увлачења деце"
Веслачки клуб Партизан огласио се званичним саопштењем Привремене управе клуба.
Најуспешнији клуб иступио је пре четири дана из ЈСД Партизан. Одлука је образложена тврдњом да у клубу влада "хаотично стање" и да је неопходно његово очување од пропадања. Поводом те ситуације убрзо су се изјаснили и из Југословенског спортског друштва.
Сада стиже саопштење Привремене управе Веслачког клуба Партизан, које преносимо у целости:
"На основу одлуке ЈСД Партизан од 25. августа 2025. године, а по налазима надлежних инспекција и мишљењу Министарства спорта Републике Србије, уведена је Привремена управа Веслачког клуба Партизан.
За овлашћеног заступника клуба именован је Марко Марјановић, учесник Олимпијских игара, вишеструки првак државе и освајач бројних европских и светских медаља.
Чланови управе су: Андрија Шљукић, Иван Посавец, Јован Поповић и Вук Матовић – сви бивши веслачи Партизана, освајачи великог броја медаља, а данас образовани људи, остварени у својим професионалним каријерама.
Мандат Привремене управе траје шест месеци и обухвата:
1. Усклађивање статута и рада клуба са Законом о спорту;
2. Спровођење избора нових органа управљања - предуслова за укидање привремене управе;
3. Независну ревизију и већу транспарентност финансијског пословања;
4. Јачање спортског погона и подршке веслачима свих узраста.
Привремена управа је дана 28. 8. 2025. године званично преузела рад клупских просторија. Иако је било покушаја опструкције од стране претходног руководства, желимо да истакнемо да је преузимање обављено на миран и достојанствен начин, уз помоћ запослених, без било каквих сукоба и без увлачења деце-спортиста у непријатне ситуације. Тврдње о 'насилним покушајима' уласка у клуб апсолутно су неистините.
Наш једини циљ јесте да обезбедимо нормалан рад, фер и поштено управљање и стабилан развој Веслачког клуба Партизан. Све одлуке доносићемо у интересу спортиста, у сталном дијалогу са тренерима, родитељима и пријатељима клуба. Захваљујемо се Министарству спорта Републике Србије на разумевању и ЈСД Партизан на подршци.
Обавезујемо се да ћемо свој мандат обављати одговорно, транспарентно и законито, у сарадњи са надлежним институцијама и Веслачким савезом Србије.
Уверени смо да ће, уз подршку свих вас, ВК Партизан бити успешан и на нивоу који његова традиција и углед заслужују.
С поштовањем,
Привремена управа ВК Партизан Марко Марјановић, Андрија Шљукић, Иван Посавец, Јован Поповић, Вук Матовић", наводи се у саопштењу.