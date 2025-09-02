broken clouds
АЛКАРАЗ РУШИ СВЕ РЕДОМ: „Почистио“ Лехечку, чека Новака у полуфиналу УС опена

02.09.2025. 21:42 21:45
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Шпански тенисер Карлос Алкарас пласирао се у полуфинале УС опена.

Други играч планете и шампион из 2022. године савладао је Чеха Јиржија Лехечку максималним резултатом – 6:4, 6:2, 6:4.

Алкарас је 21. играча на АТП листи победио трећи пут у четвртом међусобном дуелу и тако наставио поход на шесту Гренд слем титулу у каријери.

Противнику није дозволио нити једну брејк прилику, у континуитету је играо добро, на моменте вансеријски, свакако довољно да прескочи још једну препреку.

Наредни ривал биће му бољи из сусрета Новака Ђоковића и Тејлора Фрица.

