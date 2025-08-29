КО СВЕ СТОЈИ НА ПУТУ ЂОКОВИЋУ ДО ТИТУЛЕ НА УС ОПЕНУ: Једно велико име је склоњено, ако победи Норија биће све теже
Пред почетак трећег кола, Новак Ђоковић има прилично јасну слику са ким би могао да игра до евентуалног финала и трофеја УС Опена.
После поноћи ће се по трећи пут сударити ове године са Камероном Норијем, а након тога може да буде само теже и теже.
Уколико по трећи пут ове сезоне савлада Норија, Новак ће у осмини финала играти против Френсиса Тијафоа или Јана Ленарда Штруфа. Управо је Немац најзаслужнији што на Ђоковићевом путу више нема 11. носиоца, Холгера Рунеа, којег је добио са 3:2 у сетовима.
Самим тим се одмах олакшао посао, али се зна колико Тијафо може да буде незгодан у Њујорку. Доказао је то прошле године када је догурао до полуфинала.
Четвртфинале је пројектовано против Тејлора Фрица, Американца који је највећа нада домаће публике у евентуални трофеј.
Њега прво очекује дуел са великим изненађењем, Швајцарцем Жеромом Кимом, а Новак би у четвртфиналу могао још на Томаша Махача и још једног новајлију којем нисте често чули име - Уго Бланше из Француске.
Ђоковић је на сва три Гренд слема ове године долазио до полуфинала, а уколико би то учинио и на УС Опену, највеће шансе су да ће тамо наћи Карлоса Алкараза.
У том делу, од носилаца, још имају само Бен Шелтон и Јиржи Лехечка, па је питање да ли ико уопште и може да заустави Шпанца до ове фазе.
Наравно, пројектовано финале је против Јаника Синера који суверено гура са горње стране жреба.
Тамо фаворити нису толико заказали, па већ у трећем колу игра против Дениса Шаповалова, а онда у осмини против Томија Пола или Александра Бублика. Ту су још и Лоренцо Мусети и Саша Зверев, тако да му неће бити лако.
Свакако, проредило се све, па ћемо видети у наредна два дана ко ће међу 16 најбољих.